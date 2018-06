Je ne peux pas vraiment donner de détails. Laura Piva-Babcock, porte-parole de la Société des loteries de la Colombie-Britannique

Quelqu’un quelque part en Colombie-Britannique est non seulement l’une des personnes les plus chanceuses de la province, mais aussi l’une des plus mystérieuses.

Auparavant, la Société des loteries de la Colombie-Britannique n'avait accordé l’anonymat qu’à quatre reprises et jamais pour un prix aussi important.

Nous ne pouvons pas parler, bien sûr, des détails d'une réclamation anonyme, mais nous pouvons vous dire que les circonstances doivent être extraordinaires, qu'elles doivent être étayées par une preuve vérifiable et indépendante. Laura Piva-Babcock porte-parole de la Société des loteries de la Colombie-Britannique

Harcèlements fréquents

La divulgation du nom d'un gagnant s'est avérée être l'un des aspects les plus controversés de loteries au cours des dernières années. Les gagnants de loteries du monde entier ont déployé tous les efforts pour tenter de dissimuler leur identité.

En Chine, les gagnants vont jusqu’à porter des déguisements pour ne pas se faire reconnaître.

Aux États-Unis, des gagnants ont assigné leurs billets à une fiducie et ont ensuite envoyé un avocat pour recueillir les gains.

Au New Hampshire, en mars dernier, la gagnante américaine de 560 millions de dollars du gros lot de Powerball a gagné une bataille juridique pour garder son identité secrète. La femme a soutenu que la révélation de son identité pouvait mettre sa vie en danger.

Un anonymat rarement accordé

La Société des loteries de la Colombie-Britannique insiste sur le fait que seuls les individus ou les groupes d'individus peuvent réclamer des prix. L'une des conditions pour recueillir l'argent est de consentir à ce que la Société des loterie publie son nom, sa photo, son lieu de résidence et son prix.

Mme Piva-Babcock dit que n'importe qui peut demander l'anonymat, mais qu’il faut fournir une preuve authentique qui le justifie. Elle a refusé de fournir des exemples de cas admissibles, mais a déclaré que la sécurité personnelle est ce qui est principalement pris en considération.

Mme Piva-Babcock a aussi déclaré que les trois autres permissions d'anonymat dont elle est au courant avaient été accordées pour des gains de moins de 100 000 $.

Pas de chance

En 2013, un teinturier de Chicago a été empoisonné au cyanure dans les heures qui ont suivi la collecte d'un prix de 1 million de dollars.

En Floride, une femme a été reconnue coupable du meurtre d'un homme qui a avait remporté 30 millions de dollars en 2006.

En 2015, la Société des loteries de la Colombie-Britannique a insisté pour que Friedrich et Annand Mayrhofer, les gagnants d'un gros lot de la Lotto Max de 50 millions de dollars se présentent en personne.

Mme Piva-Babcock a déclaré que le millionnaire mystérieux de 30 millions de dollars a reçu son prix des bureaux de la société à Richmond mercredi.