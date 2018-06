Le studio 42, c’est le studio des grandes émissions de prestige. L’animateur Lucien Côté en 1962

Inauguré le 26 avril 1958, le premier studio 42 est situé dans la Maison de Radio-Canada de l’époque, dans l'ancien hôtel Ford du boulevard Dorchester Ouest.

Comme en témoigne ce montage d’archives, la salle accueille surtout des émissions de variétés et d’information enregistrées devant le public.

Soirées électorales, téléthéâtres, émissions jeunesse et jeux-questionnaires font partie du lot. Pensons notamment aux Trois valses, à Music-Hall, Sol et Goblet, Jeunesse oblige, Femme d’aujourd’hui, Le club des autographes, etc.

Un studio tout nouveau

En 1973, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau inaugure la nouvelle Maison de Radio-Canada à Montréal.

L’édifice, qui se veut au goût du jour, loge les services français de radiodiffusion, Radio-Canada international et les bureaux de CBC. Il compte aussi un nouveau studio 42, plus moderne.

Décor du téléthéâtre Papa enregistré dans le studio 42, en 1973 Photo : Radio-Canada/André Le Coz

C’est le téléthéâtre Papa enregistré devant public à la fin mars 1973 qui étrenne le studio. La comédie-vaudeville signée Pierre Dagenais et mise en scène par Bruno Paradis est présentée aux Beaux dimanches dans la série À guichet fermé. L’émission animée par Henri Bergeron est diffusée le 15 avril 1973.

Papa met en scène un couple de quadragénaires, Paulette et Jean, qui sont parents de Christiane, une jeune femme de 22 ans.

Dans cette première scène, les comédiens Huguette Oligny, dans le rôle de Paulette, et Pierre Thériault, dans le rôle de Jean, se donnent la réplique. C’est ainsi que nous apprenons, au lever du rideau, que le couple n’est pas marié, mais bien frère et sœur.

Depuis le début, l’utilité première du studio 42 est l’enregistrement d’émissions de variétés. Plusieurs sont gravées dans son histoire, telles que L’autobus du showbusiness, Allô Boubou, Star d’un soir, Les démons du midi, La Fureur et Le match des étoiles.

Outre les variétés, quelques dramatiques, émissions jeunesse et émissions d’information ont aussi eu la chance de se produire au 42. C’est le cas de Chez Denise, certains grands téléthéâtres (dont Britannicus de Racine et Othello de Shakespeare), l’émission Traboulidon et quelques-unes de nos grandes soirées électorales.

La soirée électorale de 1976 (élection générale du Québec) est enregistrée dans le studio 42. Photo : Radio-Canada/Guy Dubois

Aujourd’hui, Tout le monde en parle, Les enfants de la télé et Les dieux de la danse y sont enregistrés.

En 2009, la télévision de Radio-Canada diffuse l’émission Tapis rouge pour un grand studio, produite par Bubbles Télévision. Animateurs et journalistes racontent leurs souvenirs associés au studio 42. Ce montage en présente quelques extraits.

Le studio 42 aura marqué les esprits.

Au studio 42, j’ai vraiment l’impression d’être chez moi. L'animatrice Véronique Cloutier

Le studio 42 pour moi, c’est les cinq plus belles années de ma vie professionnelle. L'animateur Sébastien Benoît

Ce dimanche 3 juin, Guylaine Tremblay et Édith Cochrane animeront le Gala Québec cinéma, en direct du studio 42.