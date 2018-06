La semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il étudiait la possibilité de laisser l'aire de repos ouverte, affirmant que son bassin d'épuration des eaux usées arrivait en fin de vie et qu'il coûterait jusqu'à 1,6 million de dollars pour le remettre à neuf.

À l'époque, interrogé sur cette décision, Ron Schuler a déclaré: « Je voudrais souligner qu'à 20 kilomètres de part et d'autre, il y a des stations-service avec des restaurants, où vous pouvez sortir de votre véhicule et étirer vos jambes. » Mais les critiques ont soutenu que de nombreuses entreprises le long de la Transcanadienne ne permettaient pas aux clients d'utiliser les toilettes sans rien acheter.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique jeudi soir, M. Schuler a déclaré que « le gouvernement précédent avait fermé 10 aires de repos, en avait transféré deux aux municipalités et avait considéré la fermeture de l'aire de Pine Grove ».

Wayne Lovenuk est l'une des personnes qui se sont prononcées contre la fermeture possible. Ce propriétaire d'un camion-restaurant estime que l'aire de repos offre aux gens un endroit où se reposer sans avoir à acheter quoi que ce soit. Il ajoute que c'est une option plus sûre qu'un restaurant plus grand qui exige que les conducteurs traversent une route.

« C'est juste une autre option pour faciliter la vie des gens », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Wayne Lovenuk a lancé une pétition demandant au gouvernement de sauver l'aire de repos. Jeudi soir, la pétition réunissait 7100 signatures et le nombre continuait de croître.

La route Transcanadienne est très empruntée pendant les fins de semaine d'été par les Manitobains qui se rendent dans des chalets du nord-ouest de l'Ontario. Selon, Wayne Lovenuk, les aires de repos sont bien meilleures que les entreprises privées pour accueillir les équipes sportives et les groupes qui voyagent ensemble.