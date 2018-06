Le complexe proposé pourrait accueillir jusqu’à 1400 nones, mais leur nombre dépendra du recrutement.

Les plans sont affichés sur le site Internet du ministère des Communautés, Terres et Environnement.

Il s’agit de construire quatre groupes de bâtiments au nord du chemin Brudenell et deux bâtiments au sud. Le complexe s’étendrait sur plus de 121 hectares.

Les bâtiments abriteraient des salles pour l’enseignement et la lecture, des aires pour le culte, des dortoirs et des installations récréatives. Il y aurait aussi des jardins, une serre et des sentiers pédestres privés et publics.

L’Institut compte aussi construire un système d’égout indépendant pour le complexe.

Le terrain de stationnement comprendrait 300 places pour des voitures et 15 pour des véhicules récréatifs ou des autocars. Quant à la possibilité qu’il y ait plus de circulation automobile dans la région à cause du complexe, l’Institut souligne que la majorité des résidentes du monastère n’auront pas de voiture.

Le complexe proposé se dressera au nord et au sud du chemin Brudenell Photo : Institut de la sagesse bouddhiste

Les résidents qui habitent les plus près du terrain se trouvent à une distance d’au moins 450 mètres.

L’Institut précise dans ses plans qu’il a déjà présenté le projet au gouvernement et aux résidents de la région pour répondre à leurs préoccupations.

La construction aurait lieu en cinq phases. L’un des bâtiments est d’ailleurs prévu pour cette année.

Le plan indique toutefois qu’un changement de zonage est nécessaire pour la construction d’un tel complexe.

Une activité communautaire de genre porte ouverte aura lieu le 7 juin afin de discuter de la planification environnementale du projet.

Les autorités réglementaires n’ont pas encore approuvé le projet.

D'après un reportage de Nicole Williams, de CBC