En 2000, pour le premier sommet intercoréen, le président sud-coréen de l'époque, Kim Dae-jung, était allé rencontrer l’homme fort de Pyongyang, Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un.

Des représentants de la Corée du Sud ont aussi proposé la création d'un bureau de liaison à Kaesong, ville frontalière où les deux pays géraient un site industriel en commun jusqu'à sa fermeture en 2016.

Le régime Pyongyang s'est ouvert à la proposition tout en prévenant qu'il lui faudrait un certain temps pour remettre le site en état.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen, Moon Jae-in, s'étaient retrouvés une première fois dans ce même village, le 27 avril dernier. Dans leur déclaration dite de Panmunjom, ils avaient dit vouloir travailler à une péninsule coréenne dénucléarisée et à la fin officielle de la guerre qui a opposé les deux pays entre 1950 et 1953.

Cette rencontre s'est produite alors que Kim Yong-chol, un haut dignitaire nord-coréen, se trouve à Washington pour tenter de combler les désaccords sur le dossier de la dénucléarisation et ouvrir la voie à un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un. Il doit remettre en mains propres à Donald Trump une lettre de Kim Jong Un, vendredi.