Un texte d’Eva Uguen-Csenge

Dans un communiqué, la Société Maison de la francophonie, qui gère l’édifice, annonce que ce vote permet à la Maison de franchir une étape importante du projet.

La lettre d’intention approuvée mercredi établit le cadre légal des rénovations et améliorations nécessaires pour que la Maison continue ses activités.

La société dit vouloir un centre communautaire « aux normes modernes et environnementales élevées, financièrement viable à long terme et offrant une destination unique et conviviale qui rassemble la communauté francophone et francophile de Vancouver ».

La prochaine étape pour les commanditaires de la Maison de la francophonie sera d’obtenir l’autorisation de Patrimoine Canada pour le projet.