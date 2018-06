Un texte de Michaële Perron-Langlais

« On se lançait dans une aventure, on savait comment ça commençait, mais on ne savait pas du tout comment ça allait se terminer », raconte la directrice adjointe de l’école, Claude Bergeron. « On a pris le risque et aujourd’hui on peut dire qu’on recommencerait », ajoute-t-elle.

En août dernier, quelques jours avant le début de l’année scolaire, l'école André-Piolat a dû faire face à un problème d'espace. La direction a alors choisi de se tourner vers le co-enseignement.

La bibliothèque a été transformée en grande salle de classe.

Myriam Copin et Heidy Noël ont accepté d’enseigner ensemble à un groupe 40 élèves de 2e année.

Elles ont toutes les deux constaté les bienfaits du co-enseignement pour les enfants.

Un des grands avantages est de pouvoir se confier à deux enseignantes. S'il y en a une qui est occupée, l'autre peut répondre aux questions, mettre un petit bandage sur les bobos. Heidy Noël, enseignante de 2e année à l'école André-Piolat

« Ils ont appris à être plus autonomes, à travailler ensemble et à s'écouter les uns les autres, [à] s'attendre les uns les autres », ajoute Myriam Copin.

Les élèves semblent eux aussi apprécier cette approche pédagogique. Ils affirment avoir la chance de faire plus d’activités que dans les classes de plus petite taille qu’ils ont connues dans le passé et apprécient côtoyer un plus grand nombre d’amis.

La bibliothèque de l'école André-Piolat a été transformée en une grande classe pouvant accueillir un groupe de 40 élèves de 2e année. Photo : Radio-Canada/Michaële Perron-Langlais

Le bruit : le principal défi

« La seule chose que je n’aime pas vraiment, c’est qu’il y a beaucoup de bruit », affirme William, un élève du groupe.

Myriam Copin reconnaît qu’une classe de 40 enfants peut parfois être assez bruyante.

Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont régulièrement parlé de la gestion du bruit, du fait qu’ils avaient du mal à se concentrer. Mais au fur et à mesure de l'année, ça s'est atténué parce qu’ils ont pris conscience qu’ils ne sont pas seuls dans la classe. Ils sont avec 39 autres amis. Myriam Copin, enseignante de 2e année à l'école André-Piolat

Des parents satisfaits

Au début de l'année scolaire, certains parents étaient inquiets de cette nouvelle façon de faire, selon la direction de l’école. Aujourd'hui, ils sont nombreux à souhaiter que leurs enfants puissent revivre une expérience semblable.

« Être capable d'apprendre de plusieurs personnes et de s'adapter [aux] différentes façons d'enseigner, ça donne une opportunité d'être capable de fonctionner plus tard dans la vie, au secondaire ou à l'université, où on a plusieurs profs », croit Astrid Oscolcoff-Lalonde, la mère d'un élève de la classe, et de quatre autres enfants. « J'aurais bien aimé que toutes les classes soient de cette façon », précise-t-elle.

Christophe Lacour, dont les jumeaux ont été réunis dans la même classe pour une première fois cette année, est également très satisfait de l’expérience vécue par ses deux fils.

Plus on a de personnes avec de bonnes idées, plus la capacité à créer des activités et des choses nouvelles augmente. Un enseignant tout seul c'est limitant, deux enseignants ensemble c'est vraiment le moyen d'avoir plus de créativité dans la classe. Christophe Lacour, père de jumeaux de la classe de co-enseignement

La directrice adjointe de l’école André-Piolat, Claude Bergeron, aimerait répéter l’expérience l’an prochain, mais elle ne sait pas encore s'il sera possible d’y arriver en raison du nombre d’élèves inscrits.