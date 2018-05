Un texte d’Édith Drouin

C’est avec émotion qu’ils ont prononcé leur serment de citoyenneté au NCSM D'Iberville à Rimouski. Pendant la cérémonie, les nouveaux Canadiens ont reçu leur certificat de citoyenneté, ont signé le serment de citoyenneté et ont chanté l’hymne national, la main sur le cœur.

Au Canada depuis cinq ans, Michèle Epoh Yimi, originaire du Cameroun, était heureuse de voir son statut passer de résidente permanente à citoyenne canadienne. Elle pourra maintenant voter et posséder un passeport canadien.

La Canadienne a commencé ses démarches pour obtenir sa citoyenneté en octobre passé. Elle est émigrée au Canada par amour, pour venir vivre avec son mari à Témiscouata-sur-le-Lac. Elle dit avoir adopté son pays et sa région où les gens sont accueillants.

Francisco Carrizales et ses deux fils, originaires du Mexique, ont eux aussi obtenu leur citoyenneté canadienne.

Ils habitent au Canada depuis déjà 10 ans.