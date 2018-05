Des animaux s'animeront, grâce à l'application « Granby est Zoo », sur les téléphones intelligents des gens qui se rendront pour les voir dans les quelque 10 endroits répartis dans la municipalité, mentionne Julie Bourdon, présidente chez Commerce tourisme Granby-région.

« Ce qu'on a à faire, c'est démarrer l'application. On s'approche un peu du sceau et l'animal est tout de suite détecté. Facilement, on voit l'animal. On est au parc Victoria à Granby. On les a vraiment mis dans des endroits emblématiques de la ville. »

L'application comporte également un volet éducatif.

« Il y a ce qu'on appelle notre petit aventurier. On clique dessus et on apprend des faits éducatifs et historiques », précise Mme Bourdon.

Les 10 points interactifs sont dispersés le long d'un parcours d'environ deux kilomètres.

« Je trouve que de s'amuser, on n'en parle pas assez. De rendre la ville le fun à voyager, à être. Les touristes, ils vont venir le voir, c'est un automatisme, parce que c'est quelque chose d'assez inusité », estime le maire de Granby, Pascal Bonin.

« On le voit au niveau touristique, tout ce qui est mobilité, le portable, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le virage qu'on prend, confirme Julie Bourdon. On veut vraiment créer des expériences différentes pour les visiteurs et les citoyens. »