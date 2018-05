Le sénateur conservateur Vern White avait proposé un tel amendement au projet de loi C-45 du gouvernement libéral; l'amendement a été rejeté par un vote de 40-33, jeudi.

En vertu du projet de loi du gouvernement libéral de Justin Trudeau, les Canadiens seraient autorisés à cultiver jusqu'à quatre plants par logement.

Le Sénat a déjà adopté 40 amendements proposés plus tôt cette semaine par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

L'un de ces amendements autoriserait les provinces à interdire complètement la culture à domicile, comme le souhaitent le Québec et le Manitoba, ou du moins à restreindre le nombre de plants permis par la loi.

L'amendement rejeté jeudi aurait prohibé complètement cette culture partout au pays.

Certains sénateurs se disent préoccupés par le fait que les plants cultivés à la maison pourraient rendre le cannabis plus accessible aux enfants, causer des problèmes de santé environnementale en raison de l'humidité et des moisissures excessives, et entraîner des difficultés dans les habitations à logements multiples.

Mais ces sénateurs estiment raisonnable le compromis qui laisserait les provinces décider elles-mêmes s'il faut interdire cette culture à la maison.

Le Sénat doit poursuivre vendredi son étude en troisième lecture du projet de loi du gouvernement, et un vote final est pour l'instant toujours prévu jeudi prochain sur le projet de loi amendé.