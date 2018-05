Un texte de Camille Martel

Les deux organismes appuient le cri du coeur de l'institution de Shediac pour que la province revoie le processus d'appel d'offres pour construire de nouveaux foyers.

La direction de Villa Providence a envoyé une lettre mercredi au premier ministre Brian Gallant dans laquelle elle demande de modifier le processus actuel en vue de construire un nouveau foyer à Shediac.

Elle demande au premier ministre de lui donner le droit de premier refus, c'est-à-dire, le pouvoir de refuser que la licence de 190 lits, qu'elle détient depuis des dizaines d'années, soit en quelque sorte vendue aux enchères.

Améliorer les établissements existants

Selon l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, cette proposition permettrait aux foyers déjà existants de redévelopper leur établissement et cela n'empêcherait en rien la province de continuer à développer de nouveaux foyers avec un modèle d'appel d'offres ouvert.

« Nous on veut vraiment s'assurer que les services en communauté vont demeurer. C'est des gens et des services qui sont offerts ça fait des années, donc on croit qu'il y a lieu de continuer d'exister », indique Mélanie Martin, directrice adjointe de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Mélanie Martin, directrice adjointe de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

On ose croire que nous aurons la collaboration du gouvernement et des gens impliqués pour s'assurer de garder la survie de ces établissements-là. Mélanie Martin, directrice adjointe de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement reste sur sa position

Or, le gouvernement ne montre pas d'ouverture à cette proposition pour le moment.

Il a réitéré jeudi par courriel que la licence de 190 lits ira à l'entité qui va remporter l'appel d'offres, sans plus.

Cette situation fait aussi réagir l'Association des ainés francophones du Nouveau-Brunswick, qui y voit une contradiction avec l'engagement de la province de mettre en oeuvre les recommandations du Conseil sur le vieillissement, où l'aspect communautaire était central.

« C'est vraiment inacceptable de voir que le gouvernement va vers cette orientation-là, joue avec la santé [des gens] et va vers des entreprises privées avec profit », déplore Solange Haché, présidente de l'Association des ainés francophones du Nouveau-Brunswick.

Solange Haché, présidente de l'Association des ainés francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

On affaiblit encore davantage le système de santé publique, on trouve que c'est un virage dangereux. Solange Haché, présidente de l'Association des ainés francophones du Nouveau-Brunswick

Les foyers de soins à but non lucratif, comme Villa Providence, représentent 62 des 68 membres de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

Avec les informations de Nicolas Pelletier