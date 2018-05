L'épicerie avait été achetée en 2015 par le groupe Épicia de Boucherville.

Le commerce revient donc à des intérêts régionaux.

« Ça date de 2010. On a rencontré à cette époque là M. Jean-Marie Cantin parce qu’on avait commencé un processus de relève d’entreprise. On s’est toujours intéressés à l’entreprise Corneau Cantin parce qu’on a beaucoup de choses en commun avec Bizz. C’est une entreprise régionale, on travaille beaucoup avec le biologique, les produits locaux, c’était facile pour nous d’imaginer le mariage », explique Denis Gilbert, copropriétaire de Corneau Cantin.

Lui et Émilie Boivin ont l'intention de conserver le nom Corneau Cantin et la vocation du marché d'alimentation qui s'est spécialisé dans les fruits et légumes.

Émilie Boivin et Denis Gilbert ont acquis le marché d'alimentation jeudi. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Ils souhaitent aussi donner davantage de place aux producteurs régionaux.

« C’est vraiment une bonne nouvelle pour l’économie de la région de revenir avec tous les fournisseurs régionaux. Ce que je veux faire c’est d’inviter les producteurs et les fournisseurs de la région à venir nous rencontrer parce que nous, maintenant, on va faire affaire avec la région », ajoute Denis Gilbert.

Le magasin Bizz situé au centre-ville de Chicoutimi va déménager le 15 juin prochain.

Les nouveaux propriétaires entendent conserver les 33 employés.