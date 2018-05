L'annulation soudaine de la comédie télévisée Roseanne a plongé mardi l'équipe de production dans l'incertitude. Quelques privilégiés seront payés, mais des centaines de personnes pourraient bien ne rien toucher. Et si une nouvelle version sans Roseanne Barr était leur planche de salut?

Radio-Canada avec Associated Press, The Hollywood Reporter et CBC