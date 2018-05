Les employés de la Ville de Sept-Îles ont modifié un escalier amovible de la piscine du complexe aquatique pour qu’il soit plus facile à déplacer de façon sécuritaire.

Ce qui a permis à Sept-Îles de remporter les honneurs dans la catégorie organismes publics.

Mylène Barbeau superviseure du Centre Socio-Récréatif salue l’initiateur de la modification.



« On a Sylvain Degrâce qui est la personne au complexe aquatique qui a trouvé la solution, précise Mylène Barbeau. Ensuite, il y a des employés de différents secteurs de menuiserie, soudure et mécanique qui ont collaboré avec l’employé pour trouver la solution : installer des roues, faire des trous. »

Pour faciliter la manipulation de cet escalier, des roulettes en téflon y ont été ajoutées pour éliminer les bris sur le bord de la piscine et, par conséquent, les risques de coupures aux pieds. Photo : Gracieuseté Ville de Sept-Îles

Les trous percés dans les marches permettent à l'eau de s'écouler plus facilement et réduisent le poids à soulever par l'employé.

Entretien du chemin de fer

Une équipe d’ArcelorMittal à Port-Cartier a développé un outil constitué d’une tige de fer munie, aux extrémités, d’une poignée ergonomique et d’un aimant capable de ramasser les selles usagées de chemin de fer pesant jusqu’à 16 kg. Il s'agit de la pièce de métal qui maintient les rails du chemin de fer en place.

Les employés qui procèdent au remplacement des selles n’ont donc plus à se pencher très souvent pour les ramasser et risquer de se blesser au dos.

Une équipe de travail a conçu un outil, constitué d’une tige de fer munie aux extrémités d’une poignée ergonomique et d’un aimant capable de ramasser les selles pesant jusqu’à 16 kg. Photo : Gracieuseté CNESST

Jonathan Simard délégué en Santé et Sécurité au travail pour ArcelorMittal au chemin de fer à Port-Cartier souligne que le besoin de changer de procédé était grand.



« On faisait cela tout à la main, indique Jonathan Simard. On se penchait et on les ramassait à la main au sol. Cela pèse entre 15 et 25 livres du morceau. On en faisait peut-être entre 400 et 500 par gars dans une journée. C’est beaucoup des douleurs au dos et ça venait inconfortable au niveau des épaules aussi, mais c’était surtout au dos. »

Cette innovation a valu à ArcelorMittal de décrocher le prix dans la catégorie Grandes Entreprises.