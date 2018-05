Un texte de Mario De Ciccio

Pour continuer sa croissance, le Collège nordique francophone demande au gouvernement de le reconnaître en tant qu'établissement postsecondaire. Cette reconnaissance officielle publique lui donnerait une certaine stabilité financière.

C’est pour délivrer ce message que la directrice générale, Josée Clermont, et le président de son conseil d’administration, Jean-François Pitre, ont rencontré les membres du Comité permanent sur le développement social, mercredi matin.

Avec cette rencontre, et une autre prévue la semaine prochaine avec la ministre de l’Éducation, les dirigeants souhaitent mieux présenter ce qu’est le Collège nordique, et ainsi mieux démontrer ce qu’il pourrait devenir.

« On voulait vraiment que les députés et que le comité nous connaissent bien, parce qu’ il y a encore une mauvaise compréhension de notre mandat », estime Josée Clermont, qui ajoute être ressortie confiante de la rencontre avec les députés.

Écoutez l'entrevue complète avec Josée Clermont et Jean François Pitre.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Cet hiver, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation a produit un document sur la gouvernance de l’éducation postsecondaire. Ce document de réflexion jette les bases pour un projet de loi, en décrivant certaines exigences relatives à la création et à l’approbation des différents établissements postsecondaires.

La direction du Collège nordique avait cependant déploré un manque d’options disponibles pour les établissements sans but lucratif comme le leur.

« Dans le document de réflexion qu’ils ont produit, si on est un collège établi par la loi, on a le droit au financement du gouvernement des T.N.-O. », explique la directrice générale. « Mais si on ne l’est pas, on doit avoir recours à des bourses, donc évidemment c’est de l’instabilité financière et c’est difficile de répondre aux besoins de la communauté. »

Avec une reconnaissance territoriale, le Collège aurait aussi accès à plus de bourses du fédéral, estime Josée Clermont.

« Ça nous donnerait un financement stable, alors qu’en ce moment, c’est d’une année à l’autre », renchérit Jean-François Pitre. « Pour le moment, c’est difficile de prévoir et d'agrandir ou de devenir quelque chose à long terme. »

Le Collège Nordique devant les membres du Comité permanent sur le développement social. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Selon la direction, le Collège nordique représente une partie importante, complémentaire et différenciée dans l'écosystème de l'éducation postsecondaire dans les Territoires du Nord-Ouest.

Un constat qui plaît au président du comité permanent sur le développement social, Shane Thompson.

« Je crois que [ce que le Collège nordique a à offrir] fonctionne avec la vision des Territoires », croit Shane Thompson. « Le Collège nordique a une expertise et nous devons garder ça en tête en avançant. »

Le projet de loi sur l’éducation postsecondaire

Lors de l’annonce du rapport sur l’examen des principes fondateurs du Collège Aurora, mercredi, la ministre de l’Éducation Caroline Cochrane a réitéré l’intention de son gouvernement de se doter d’une loi sur l’éducation postsecondaire avant la fin de son mandat.

Caroline Cochrane est la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada/Mario De Ciccio

Même si le futur du Collège Aurora fait partie des priorités de la ministre, elle mentionne que les autres établissements seront inclus dans son projet de loi, pour s’assurer qu’ils offrent aussi des services de qualité.

« [Les différents établissements] ont tous leurs propres particularités », estime la ministre. « Je crois que c’est bien d’avoir des options et nous devons être en mesure de toutes les concrétiser. »