L’administration souhaite ainsi montrer son respect pour cette communauté et reconnaître que l’hôpital a été bâti sur le territoire traditionnel du peuple ojibwé.

Il était temps de trouver une façon de rendre hommage aux communautés autochtones. Jean Bartkowiak, PDG du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

« J’espère que cela va aider à montrer que nous respectons l’histoire et la culture autochtone », a déclaré dans un communiqué Michael Hardy, un membre du conseil d’administration. « Notre hôpital est un endroit sûr et accueillant pour les patients et familles autochtones. »

Selon le PDG du CRSSTB, Jean Bartkowiak, plus d’un patient de l'établissement sur cinq est Autochtone.

Avec les informations de CBC