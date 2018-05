« Kim Jong-un a dit que la volonté de la République démocratique de Corée d'aller vers une dénucléarisation de la péninsule coréenne reste inchangée, cohérente et fixe », a rapporté KCNA au terme de l'entretien qu'ont eu Kim Jong-un et Sergueï Lavrov à Pyongyang.

Plus tôt dans la journée, à l'issue de deux réunions à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Yong-chol, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, avait souligné qu'il restait « encore beaucoup de travail », même si « de réels progrès ont été faits dans les 72 dernières heures pour établir les conditions » de la tenue du sommet Trump-Kim remise en question par le président américain il y a moins d'une semaine.

Selon le secrétaire d'État, les discussions ont bien avancé aussi dans la zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées, où des équipes des deux pays préparent l'ordre du jour du sommet, et à Singapour, où sont en cours des échanges sur la logistique de la rencontre censée se tenir dans la cité-État.

Le général Kim Yong-chol doit maintenant se rendre à Washington pour remettre une lettre de Kim Jong-un au président américain, a ajouté M. Pompeo.

La semaine dernière, le président américain avait indiqué à Kim Jong-un vouloir annuler la rencontre prévue le 12 juin « en raison de l'énorme colère et de l'hostilité ouverte étalées dans votre plus récente déclaration ».

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo Photo : Reuters/Brendan McDermid

La dénucléarisation de la Corée du Nord en jeu

Après une année 2017 marquée par les essais balistiques et nucléaires nord-coréens, les sanctions internationales en représailles et les échanges d'invectives et de menaces entre les États-Unis et la Corée du Nord, l'administration Trump demande que la « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » du pays asiatique soit « au cœur » des négociations entre les deux pays, et que les Nord-Coréens disent « clairement ce qu'ils sont prêts à faire ».

Les États-Unis affirment qu’ils ne lâcheront pas de lest sur les lourdes sanctions imposées à Pyongyang tant que le processus de dénucléarisation demandé ne sera pas très avancé.

Mike Pompeo a notamment expliqué vouloir « convaincre » le régime nord-coréen que « sa sécurité sera plus forte » s'il accepte d'abandonner la bombe atomique, et « qu'en fait, la vraie menace pour sa sécurité est de poursuivre son programme d'armement nucléaire ».

De leur côté, les Nord-Coréens refusent tout désarmement unilatéral.

Dans ce processus déjà laborieux, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était reçu jeudi pour la première fois à Pyongyang par Kim Jong-un. Le chef de la diplomatie russe a exhorté toutes les parties à « éviter la tentation d'exiger tout, tout de suite ».

« Venez en Russie, nous serons très heureux de vous accueillir », a également lancé M. Lavrov au dirigeant nord-coréen.