La nouvelle désignation de Giuseppe Conte survient après un compromis auquel sont parvenus les chefs de file du Mouvement Cinq Etoiles (M5S) et de la Ligue (extrême droite).

Le gouvernement sera investi vendredi à 16 h, heure locale, à Rome, a annoncé la présidence italienne.

Cette fois, le président Mattarella a validé la liste des membres de l'équipe gouvernementale.

Les deux dirigeants, Luigi Di Maio du M5S et Matteo Salvini de la Ligue deviennent vice-premiers ministres, le premier étant chargé du Développement économique et le second de l'Intérieur, a annoncé dans la soirée Giuseppe Conte.

Le ministère de l'Économie et des Finances revient à Giovanni Tria, un professeur d'économie proche des idées de la Ligue sur la baisse radicale et la simplification des impôts, mais résolument en faveur du maintien de l'Italie dans l'euro.

C'est Enzo Moavero Milanesi, qui a travaillé pendant 20 ans à Bruxelles, qui est placé aux Affaires étrangères.

Dimanche dernier, Giuseppe Conte avait jeté l'éponge après que le président eu refusé la nomination de l'« eurosceptique » Paolo Savona à la tête du ministère de l'Économie.