Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont plus de 21 millions de dollars répartis dans les 5 commissions scolaires de la région.

Ces investissements permettront le maintien du parc immobilier et la réalisation de projets d'agrandissement et de construction d'écoles.

Les Commissions scolaires Harricana et de Rouyn-Noranda recevront plus de 6 millions de dollars chacune. Plus de 4,6 millions de dollars iront à la Commission scolaire du Lac-Abitibi.

Les écoles de l'Or-et-des-Bois et du Lac-Témiscamingue recevront des sommes de 2,6 millions dollars et de 1,4 million de dollars.

Bien accueilli

Des investissements salués par le président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN), Daniel Camden.

« On est très satisfait parce que c'est quand même plus que le double de ce qu'on reçoit habituellement par année pour combler nos besoins de maintien des bâtiments. Dans nos cartables, on a pour près de 27 millions de dollars de travaux à faire dans les prochaines années », souligne-t-il.

Pour le président de la CSRN, la gestion de cet investissement de plus de 6 millions de dollars du gouvernement du Québec représentera un beau défi pour son organisation.

« Étant donné que c'est une enveloppe majeure, c'est de recruter des entrepreneurs pour le faire et de deux, c'est de recruter du personnel, parce qu'on ne gère pas des budgets de 6 millions comme on gérerait 2 millions. Donc, on aura besoin de personnel additionnel pour s'assurer de la qualité des travaux. On est rendu en juin, ça risque d'être difficile étant donné que les coûts de construction, c'est plus élevé cette année. On va planifier plus pour l'été prochain », précise-t-il.

Les détails des projets sélectionnés en Abitibi-Témiscamingue seront dévoilés au cours des prochains mois.