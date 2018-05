Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine en janvier dernier, la communauté de Saint-André est inquiète. Une centaine d'emplois, c'est beaucoup pour une population de moins de 1000 habitants.

« Pour que nos enfants reviennent ici et trouve du travail, ça prend des entreprises et des emplois », laisse tomber Marcel Lévesque, maire de la communauté rurale de Saint-André.