L’aluminium québécois est un levier économique puissant, rappellent les représentants de cette industrie. Le Québec compte neuf des dix alumineries canadiennes, exploitées par Rio Tinto Alcan, Alcoa et Aluminerie Alouette. Plus de 1400 entreprises sont actives dans le domaine de la formation.

Alcoa a rapidement admis sa déception, jugeant « regrettable » la décision de l’administration Trump, et lui demandant d’y surseoir.

Chez AluQuébec, l'organisme qui assure la coordination de l'industrie québécoise de la transformation de l'aluminium, on déplore fortement l'application de ces tarifs.

« Je peux vous assurer que les producteurs d'aluminium que nous représentons soit près de 30 000 emplois, nous parlons tous d'une même voix. [Ce tarif] est contre-productif », a déclaré Marie Lapointe, PDG d'AluQuébec.

Mme Lapointe ne comprend pas la décision américaine, car selon elle, « ça ne va pas simplement hypothéquer et réduire la rentabilité de nos producteurs, mais ça va réduire la rentabilité des transformateurs américains. »

Pour l'Union des municipalités du Québec (UMQ) Ottawa doit intervenir rapidement « pour dénouer ce nouveau conflit commercial dont nos régions auraient pu se passer, après la crise du bois d'œuvre et du papier journal et d'imprimerie », a déclaré le président de l'UMQ, Alexandre Cusson.

Pour sa part, le président de l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) estime que l’imposition de tarifs additionnels est un « mauvais outil dirigé au mauvais endroit ».

« Les États-Unis devraient se concentrer sur le véritable problème, soit la surcapacité de la Chine », a déclaré Jean Simard, président et chef de la direction de l'AAC.

Selon M. Simard, les Américains ont consommé 5,5 millions de tonnes d'aluminium l'an dernier, alors que leur production domestique n'a été que de 700 000 tonnes. Les États-Unis se sont principalement approvisionnés auprès du Canada.

Le Syndicat des Métallos, qui représente des milliers de travailleurs de l'acier et de l'aluminium dans les deux pays, dénonce les « prédateurs » de l'industrie.