Pendant la maladie de son fils, M. Picard a côtoyé beaucoup de parents qui ont dû continuer à travailler parce que la province ne protège pas les parents en cas de décès d'un enfant.

M. Picard, dont le fils est atteint d'un cancer, souhaite que le Québec imite l'Ontario, où un parent peut s'absenter 104 semaines (2 ans) après le décès de son enfant tout en conservant son lien d'emploi.

Le 20 mars dernier, la ministre responsable du Travail du Québec, Dominique Vien, a déposé le projet de loi 176 modifiant la Loi sur les normes du travail.

Selon le gouvernement québécois, le projet de loi 176 est un calque de la loi ontarienne. Or, M. Picard affirme que la façon dont il a été rédigé mène à la confusion et qu'il ne protège pas les parents d’enfants mineurs qui décèdent.

Son interprétation des changements proposés à la loi est que le gouvernement veut d'abord protéger les parents d'enfants disparus.

« L’article 79.10 réfère aux enfants disparus, ce qui n'est pas le cas des enfants décédé », dit-il, ajoutant qu'il veut qu'un paragraphe distinct soit créé pour les enfants qui meurent.

M. Picard a déposé un mémoire dans le cadre des consultations pour le projet de loi 176 pour rectifier la structure du texte de l’article de loi.

En lisant le projet de loi, je me suis dit : "Il faut aviser le gouvernement, surtout qu’ils sont en train de changer la loi". Une fois ratifiée, il sera trop tard. Nelson Picard, père de Cantley

Le cabinet de la ministre responsable du Travail est sans équivoque. « L'intention du gouvernement est d'offrir 104 semaines sans solde en cas de décès d'un enfant, peu importe les circonstances », précise par courriel son attaché, Florent Tanlet.

Il souligne que « l’article 79.10.1 ajouté par le projet de loi est un nouvel article à part entière, et non un alinéa de l’article 79.10. Conséquemment, l’article 79.10.1 n’est pas subordonné à l’article 79.10. ».