Le contrat de Neil Portnow avec la Recording Academy se termine en juillet 2019; il avait la possibilité de négocier une reconduction, comme il l'avait déjà fait en 2010 et 2014.

Il a annoncé jeudi son intention de ne pas demander de reconduction de son contrat. Il entend assurer « une transition réfléchie, bien préparée et collégiale », selon un communiqué publié par la Recording Academy.

Après la cérémonie des prix Grammy, organisée fin janvier à New York, Neil Portnow, avait déclaré que les femmes aspirant à faire une carrière dans l’industrie de la musique devaient « passer à la vitesse supérieure ».

Cette sorte se voulait une réponse au fait que peu de femmes avaient obtenu des récompenses lors de l'édition 2018. Dans les catégories principales, quel que soit le type de musique concerné, soit une vingtaine au total, un seul prix est allé à une femme ou un groupe féminin : la Canadienne Alessia Cara, sacrée révélation de l'année.

Colère des artistes

Les chanteuses Pink, Lorde ou Kelly Clarkson avaient vertement critiqué les déclarations du patron de la Recording Academy, taxées de sexistes.

Une autre chanteuse, Vanessa Carlton, avait même appelé les internautes à signer une pétition réclamant la démission de Neil Portnow.

La polémique intervenait au lendemain d'une cérémonie marquée par les sorties de plusieurs artistes prônant davantage de représentation féminine dans l'industrie musicale, qui était jusqu'ici très discrète sur le sujet.

Une commission comme solution?

Neil Portnow et l'académie avaient tenté de réagir quelques jours plus tard en nommant une commission ad hoc chargée de faire un bilan et de formuler des propositions. Constituée seulement début mai, elle n'a pas encore remis ses conclusions.

Ancien cadre de plusieurs étiquettes musicalles, Neil Portnow avait pris les rênes de la National Academy of Recording Arts and Sciences, plus souvent appelée la Recording Academy, en 2002. Son mandat aura été le plus long de l'histoire de l'organisation.