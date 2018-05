Après six ans à la tête de la Colombie-Britannique, l'ancienne première ministre libérale se joint à cette firme d'avocats comme conseillère senior.

Le cabinet précise que Mme Clark joint leur équipe spécialisée en affaires gouvernementales et en politiques publiques, qui compte aussi l’ancienne vice-première ministre, Anne McLellan et l’ancien ministre des Affaires étrangères, John Baird.

Hugh MacKinnon, le président-directeur général du cabinet Bennett Jones a expliqué que le dévouement de Christy Clark pour la croissance économique par le biais du commerce va de pair avec les intérêts des clients du cabinet.

Bennett Jones est un cabinet canadien avec plus de 380 avocats et conseillers dans neuf bureaux au pays et ailleurs dans le monde.