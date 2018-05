Un texte de Pierre-Gabriel Turgeon

La DSFM confirme que la plainte a été déposée il y a quelques mois, après que des discussions avec le plaignant ont eu lieu. Les discussions étaient amicales au départ, raconte le directeur général, Alain Laberge.

« Nous lui avons expliqué les directives administratives, mentionne Alain Laberge. Nos politiques nous indiquent que nous n’allons pas envoyer de matériel écrit à la maison en anglais, sauf si ce sont des cas d’urgence ou des cas de santé. Dans ces situations, ce sont des communications bilingues. »

Alain Laberge explique que le père de famille, qui est divorcé, partage la garde de ses enfants avec la mère, qui est francophone.

« Nous comprenions la situation et nous étions prêts à essayer de l’accommoder du mieux qu’on le pouvait. Lorsqu’il avait des questions, parce qu’il ne comprenait pas une feuille [qu'il recevait à la maison], il pouvait appeler la direction de l’école qui mettait le texte dans Google Translate, et lui envoyait [une version] en anglais, souligne le directeur général. Nous croyons avoir respecté la politique à la lettre et même avoir dépassé les demandes. »

Est-ce qu’une école anglaise, avec une vocation anglaise, va m’accommoder en m’envoyant tout dans les deux langues? J’en doute fort. Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine

« Le directeur de l’école Lagimodière le fait, sans rouspéter. »

Si les écoles de la DFSM communiquaient toujours par écrit dans les deux langues officielles, Alain Laberge se demande où serait la différence entre une école de la DSFM et une école d’immersion.

Au Manitoba, la Loi sur les écoles publiques mentionne que : 21.32(1) L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.

21.32(2) Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.

M. Laberge souligne que les conseillers légaux de la DSFM sont en contact avec la Commission des droits de la personne pour faire valoir les droits relatifs à l'enseignement en français et l'administration d'une école française.

La DSFM, mentionne Alain Laberge, réfute auprès de la commission les allégations voulant que l’école Lagimodière refuse de communiquer avec le plaignant dans sa langue maternelle.

« Nous attendons de savoir si la plainte sera retenue et s’il y aura enquête », affirme-t-il.

Des conséquences possibles

Dans l'hypothèse où la Commission des droits de la personne jugeait que la DSFM a contrevenu aux droits du plaignant, la DSFM respecterait la décision et modifierait ses politiques, dit Alain Laberge, mais il prévoit que cela aurait « un effet de vagues ».

Alain Laberge indique que 65 % des parents de la DSFM sont dans une union exogame. Il estime que plusieurs enfants de familles exogames fréquentent aussi des écoles anglaises. Si la Commission des droits de la personne jugeait la plainte du père recevable et lui donnait raison au terme d'une enquête, il en conclut que les parents francophones dont les enfants fréquentent une école anglaise pourraient alors eux aussi demander des communications bilingues.

Ce qui est bon pour l'un doit être bon pour l’autre aussi. Alain Laberge, directeur général de la Division franco-manitobaine

La Commission des droits de la personne ne commente pas les plaintes qu'elle reçoit. Radio-Canada n’a pas été en mesure d’obtenir une entrevue avec le plaignant.