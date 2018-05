Le virage entrepris l'an dernier avec de l’animation participative a connu un important succès de foule l’an dernier, affirme Élisabeth Farinacci, directrice générale des Grands Feux.

« En 2017, l’achalandage des Grands Feux Loto-Québec a tout simplement doublé. On est passés à peu près à 700 000 visiteurs sur 6 soirs des Grand Feux, ce qui nous positionne comme le 2e plus gros événement à Québec. »

Forte de ce succès, l’organisation remet la danse au cœur des six soirées thématiques qui seront présentées quatre jeudis et deux samedis du mois d’août.

À compter de 21 h, le public sera invité à venir, costumé ou non, et à danser à la place des Canotiers et au quai Paquet qui seront animés en attendant les spectacles pyrotechniques à 22 h.

« Notre mandat c’est très clair, vous surprendre vous émouvoir, produire des spectacles les plus grandioses et vivre des émotions les plus multisensorielles », affirme Mme Farinacci.

Soirées thématiques

2 août, Country, danse en ligne

9 août, Pop des années 80, danse club, pop

11 août, Salsa cubaine, salsa, mambo er meringue

16 août, Bollywood, danses traditionnelles indiennes

18 août, Valse orchestra, valse et danse sociale

23 août, Rock des années 60, rock et swing

Le comédien Maxime Robin assurera la direction artistique des Grands Feux Photo : Radio-Canada

La direction artistique du volet thématique a été confiée au metteur en scène et comédien Maxime Robin entouré d'un directeur musical et de spécialistes de la danse pour mener à bien ces soirées immersives.

« L’idée c’est de faire danser, les gens, les lumières, de voir la ville s’animer et se mettre à bouger »

Une cinquantaine de danseurs sur chaque rive, à Québec et à Lévis, seront sur place pour montrer quelques pas de danse et bouger avec le public.

Sièges réservés

Le volet pyrotechnique des six soirées, qui permettront comme à l’habitude d’admirer des feux d’artifice originaux lancés depuis le fleuve, sera assuré par trois firmes québécoises de la région de Montréal et de Sherbrooke.

Cette année, les amateurs pourront avoir accès à quelque 150 sièges réservés pour observer les feux, dans une section spécialement aménagée pour l’occasion, a par ailleurs fait savoir Mme Farinacci.

Les Grands Feux Loto-Québec en 2017 Photo : Radio-Canada

« C’est une section qui va être positionnée près du AML Louis-Jolliet dans un endroit qui va être à mon avis très agréable pour recevoir des gens qui auront la chance de réserver un siège, de pouvoir aller danser et revenir pour voir les feux. »

Les sièges seront mis en vente sur le site internet des Grands Feux pour chacune des soirées thématiques.

Les Grands Feux Loto-Québec seront présentés du 2 au 23 août 2018.