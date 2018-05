Avec les informations de Tanya Neveu

« Est-ce que vous savez comment on fait du lait? »

C'est le genre de question toute simple que les organisateurs posent aux jeunes. Et elles ne trouvent pas toujours réponse.

Les élèves, de la maternelle à la 6e année du primaire, apprennent d'où vient le lait et comment on fabrique le beurre à travers huit ateliers très ludiques, dans lesquels ils vont même traire une vache.

Mathilde Lefebvre et Naémie Neveu ont beaucoup appris.

« On a appris ce que les vaches mangeaient et ce qu'elles ne mangent pas. On a mangé du fromage », raconte Mathilde Lefebvre.

« On met du lait et quand tu brasses beaucoup ça peut faire du beurre », témoigne Naémie Neveu.

Haut comme trois pommes, Romain Gélinas, lui, connait déjà bien le système de la production laitière.

Romain Gélinas en connaît déjà beaucoup sur l'industrie laitière. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

« Il prend une grosse machine. Le lait s'en va dans le tuyau. Ou des fois, il prend des gants et pèse sur les pis », explique-t-il.

L'importance de l'agriculture au Témiscamingue

L'organisation de l'Exposition agricole du Témiscamingue a connu plusieurs difficultés au cours des dernières années, comme le recrutement de bénévoles.

Maintenant bien en selle, elle met tous les efforts nécessaires pour attirer des visiteurs.

« On veut leur faire découvrir l'agriculture! On a une belle région agricole et on veut que ça continue », fait valoir Philippe Tremblay, président du comité organisateur.

Les élèves ont pu goûter différents fromages. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Susciter l'intérêt des jeunes pour l'agriculture

Il souhaite également trouver, parmi ces jeunes, de futurs agriculteurs pour palier au criant besoin de main-d'œuvre.

« On doit faire venir des travailleurs étrangers pour comber les postes. Si on peut recruter chez nous [parmi ceux jeunes] ce serait super! », lance-t-il.

L'Exposition agricole se tient jusqu'à dimanche et offre une panoplie d'activités pour toute la famille.