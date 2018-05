De plus, à compter de cette année, les services de médecine de l'Hôpital Concordia et de l'Hôpital général Seven Oaks seront modifiés afin de se concentrer sur des soins hospitaliers communautaires mineurs et sur des services de soins de transition, souligne l’ORSW.

Les unités de soins intensifs aux hôpitaux Concordia et Seven Oaks sont transférées au Centre des sciences de la santé de Winnipeg (CSS), à l’Hôpital Grace et à l'Hôpital Saint-Boniface.

Agrandissement et amélioration des services

La mise en œuvre de la deuxième phase s’est entamée plus tôt cette semaine avec l’ouverture du nouveau service d’urgence de l’Hôpital Grace. L’ORSW croit que ce service pourra assurer le service de 60 000 patients par année.

La deuxième étape du plan de restructuration entraînera aussi des travaux afin d’améliorer et d’agrandir les services d’urgences du CSS et l'Hôpital Saint-Boniface.

L'Hôpital Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

L’ORSW croit que ces mises à niveau « augmenteront la capacité des services d'urgence et amélioreront les espaces de traitement. »

Le nombre de lits de cardiologie à l'Hôpital Saint-Boniface passera de 32 à 48, afin d’y regrouper les soins aux patients cardiaques.

De plus, l’ORSW prévoit le transfert de 52 lits des hôpitaux Grace et Seven Oaks à l'Hôpital Victoria d’ici décembre afin d’y concentrer les services de santé mentale, ce qui s'ajoute aux ressources du CSS et à l'Hôpital Saint-Boniface.

La deuxième phase comporte également d'importants travaux de réaménagement visant à améliorer les services d'urgence du CSS et de l'Hôpital Saint-Boniface.

« Des résultats positifs »

Un an après la mise en place de la première phase de son plan, le ministre de la Santé, Kelvin Goertzen, et les responsables de l’ORSW se félicitent des changements.

« Je sais que plusieurs d’entre vous étaient sceptiques, a dit le ministre de la Santé en conférence de presse. Nous avons vu des résultats. »

Des chiffres de l’ORSW confirment les propos du ministre et démontrent que le nombre de visites au centre de soins d’urgence mineure de l’Hôpital Victoria a augmenté de 28 % et les temps d’attente ont diminué de 29 %. Le nombre de personnes qui attendent à l'hôpital pour une place dans un foyer de soins de longue durée « n'a jamais été aussi bas », et demeure à moins de 20 personnes en attente.

La salle d'urgence de l'Hôpital Victoria à Winnipeg est devenue en 2017 un centre de soins de santé pour les urgences mineures. Photo : Radio-Canada

« Nous avons déjà constaté d'importantes améliorations au cours des six derniers mois, soit depuis le début du regroupement, a déclaré Réal Cloutier, président-directeur général par intérim de l'ORSW. Globalement, nous avons constaté une diminution de 16 % sur 12 mois des délais d'attente aux services d'urgence, notre plan n'ayant encore été réalisé qu'à moitié. »

La révision du système de santé avait commencé l’an dernier à la suite du dépôt d'un rapport de 233 pages qui a été préparé et rédigé par le médecin et consultant en santé David Peachey.

Le document recommandait au gouvernement de se concentrer sur 10 domaines prioritaires, dont les soins palliatifs, la santé mentale et les problèmes de dépendance, les soins à domicile et les services de santé maternelle.