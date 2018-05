La Fédération des aînés fransaskois (FAF) veut aider les francophiles de 50 ans et plus à « bien vieillir », en restant « informé[s], actif[s] et proactif[s] ». Elle tient son rassemblement annuel jeudi et vendredi à Saskatoon, pour apporter aux aînés des pistes de solutions sur divers sujets qui les concernent.