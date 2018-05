Un texte de Camille Martel

Le cancer du poumon demeure la principale cause de mortalité évitable dans la province, selon la Société médicale du Nouveau-Brunswick, qui soulignait jeudi la journée mondiale sans tabac.

Bien que le nombre de fumeurs ait diminué dans la province depuis 1999, passant de 30 % à 20 %, la bataille n'est pas gagnée pour autant, selon le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Dharm Singh : « Même si nous avons beaucoup progressé, il est certain que l’usage du tabac touche de nombreuses personnes. »

Depuis quelques années, le réseau de santé Vitalité a mis sur pied des cliniques d'abandon du tabac un peu partout dans la province pour offrir les outils nécessaires aux Néo-Brunswickois qui souhaitent écraser la cigarette.

Différentes options pour différents fumeurs

« On observe que le traitement est souvent mal adapté à la personne », explique Karelle Guignard, infirmière coordonnatrice du programme d'abandon du tabac au réseau de santé Vitalité.

Les traitements combinés demeurent les plus recommandés, ajoute-t-elle. Par exemple, le timbre en combinaison avec la gomme, le timbre en combinaison avec l'inhalateur ou même avec un médicament comme le Champix.

La majorité des fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer vont utiliser un timbre de nicotine. Photo : iStock

« Les gens ne le savent pas, mais plein de petits détails peuvent faire en sorte qu'on oriente un patient vers tel ou tel traitement. Est-ce que la personne fume rapidement? Est-ce qu'elle pince son filtre quand elle fume? etc. », illustre Karelle Guignard.

Et la cigarette électronique dans tout ça?

Ce ne serait pas une option viable, selon l'infirmière : « Les résultats d'études sur la cigarette électronique ne permettre pas de certifier qu'il n'y a pas d'impact sur la santé ».

L'autre problème se situe du côté du dosage. « On n'est pas en mesure de recommander une dose spécifique aux gens qui veulent arrêter de fumer. On ne dispose pas encore de ces données », précise Karelle Guignard.

Elle observe que les gens essayent d'arrêter de fumer à cinq ou sept reprises en moyenne.

La rechute, ça arrive et c'est normal. On est là pour épauler ces personnes-là. Karelle Guignard, infirmière coordonnatrice du programme d'abandon du tabac au Réseau de santé vitalité

Les cliniques d'abandon du tabac proposent non seulement des traitements, allant de 12 à 24 semaines, mais aussi des suivis hebdomadaires par téléphone ou en personne.

Autre fait intéressant, les spécialistes remarquent que l'hospitalisation est souvent un moment opportun pour arrêter de fumer. « Les gens sont alités et ne peuvent pas sortir fumer dans certains cas. C'est le moment idéal pour intervenir et offrir un accompagnement à ces personnes-là. On est même là après leur hospitalisation s'ils ont besoin d'aide. »

La cigarette et ses 4000 substances La nicotine est la substance qui provoque la dépendance à la cigarette, mais ce n'est pas la responsable des maladies associées à cette dernière. Une cigarette contient plus de 4000 substances chimiques, dont 70 d'entre elles causent, déclenchent ou favorisent le cancer. Parmi les coupables, on retrouve notamment le plomb, le mercure, le DDT et le goudron. Source : Santé Canada

Un mal qui en cache un autre

« On remarque que plusieurs personnes vivent une relation avec la cigarette. Parfois, ça peut être en comorbidité, comme avec l'anxiété », indique Karelle Guignard.

Les problèmes de dépendance à la nicotine cachent souvent une condition sous-jacente et lorsqu'une personne désire arrêter de fumer il faut parfois traiter d'autres problèmes au préalable, explique-t-elle.

« C'est souvent au moment de l'évaluation dans les cliniques d'abandon du tabac qu'on découvre la source de la dépendance. Parfois, les gens ont commencé à fumer parce que ça les aidait à contrôler leur stress ou bien à se concentrer », explique l'infirmière, en ajoutant que la cigarette est souvent bien ancrée dans le mode de vie des fumeurs et accompagne leur quotidien.

Par exemple, certaines personnes fument après avoir mangé ou bien en buvant un café.

C'est parfois très difficile de défaire ces habitudes, car la relation est très forte. Karelle Guignard, infirmière coordonnatrice du programme d'abandon du tabac au Réseau de santé vitalité

Plusieurs associent la cigarette à la pause-café. Photo : Getty Images

Les jeunes, dans la mire des spécialistes

« On voit de moins en moins de jeunes qui fument, mais il y en a encore beaucoup qui sont susceptibles de devenir des fumeurs si on ne fait rien », note Karelle Guignard.

Selon les données du conseil de santé du Nouveau-Brunswick, près de 9000 jeunes pourraient devenir des fumeurs. C'est pourquoi la sensibilisation et l'éducation demeurent des stratégies fortement utilisées par le gouvernement et par les réseaux de santé.

« Il faut qu'ils comprennent combien c'est difficile d'arrêter de fumer. Aussi, peu le savent, mais une seule cigarette peut mener quelqu'un à la dépendance », conclut Mme Guignard.