Les cyclistes de Longueuil disposent actuellement de 168 kilomètres de pistes pour circuler. Mais avec son nouveau projet de Plan directeur des déplacements cyclables, dévoilé jeudi, la Municipalité souhaite allonger son réseau de 137 kilomètres d'ici 15 ans.

Le plan de la mairesse Sylvie Parent ne manque pas d'ambition. La Ville souhaite par exemple « mettre aux normes les aménagements cyclables sur rue non conformes, améliorer la qualité des surfaces et des aménagements, bonifier l'éclairage et la sécurité, en plus d'ajouter 300 stationnements pour vélos dans le domaine public, de même que 12 vélostations près des axes structurants de transports collectifs », peut-on lire dans son communiqué.

« Il faut permettre à un cycliste qui veut définitivement mettre de côté la voiture de pouvoir stationner son vélo dans une vélostation qui est sécuritaire, et qui fait en sorte que, lorsque je laisse mon vélo là toute la journée, parce que je prends le transport collectif pour aller travailler, je sais qu'il est en sécurité », a expliqué la mairesse Parent après la présentation.

C'est la première fois que Longueuil se dote d'un tel plan directeur.

Avant d'être adopté, le projet fera toutefois l'objet de différentes consultations. Une rencontre publique aura lieu le mercredi 13 juin en soirée à l'hôtel de ville. Les citoyens pourront également faire part de leurs commentaires en ligne.

Une étude de Vélo Québec menée en 2015 estimait que Longueuil comptait 135 000 cyclistes et que la municipalité occupait la deuxième position parmi les grandes villes du Québec pour la longueur du réseau en fonction de la population.

Une approche différente sur l'île

À Montréal, les responsables des dossiers relatifs aux vélos ont dévoilé jeudi la « programmation 2018-2019 des voies cyclables », qui mise moins sur l'ajout de nouvelles pistes que sur la sécurisation de celles-ci.

Des investissements de 15 millions de dollars seront faits dans une cinquantaine de projets, répartis dans 16 arrondissements et 4 villes liées. Au terme de cette programmation, le réseau comptera 879 km de voies cyclables, spécifie-t-on dans le communiqué.

Parmi les projets les plus importants figure l'implantation d'une « vélorue » de 1,8 km sur la rue Saint-André, dont les modalités ont été adoptées plus tôt cette année par le comité exécutif. Bien que la rue demeurera accessible aux résidents du Plateau-Mont-Royal, ce sont les cyclistes qui auront dorénavant la priorité entre les rues Cherrier et Laurier.

Le projet de vélorue Saint-André, sur le Plateau-Mont-Royal, donnera la priorité aux cyclistes. Photo : Ville de Montréal

Autre fait marquant : la Ville de Montréal retirera dans les prochaines semaines 130 espaces de stationnement sur l'avenue des Pins et sur la rue Roy pour aménager deux pistes cyclables entre l'avenue du Parc et l'avenue du Parc-La Fontaine.

Ces pistes seront unidirectionnelles, a précisé la conseillère Marianne Giguère. « C'est vraiment vers ça qu'on veut aller, car on sait que le bidirectionnel, c'est vraiment moins sécuritaire et c'est moins confortable, a-t-elle fait valoir. Dans certains cas, c'est correct, mais dans les axes est-ouest, ça ne marche pas, parce qu'on a tellement d'intersections que chaque fois, ça crée des conflits, ça crée de l'inconfort. Alors on veut vraiment éliminer ça. »

Le retrait des places de stationnement devrait être approuvé par le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal dès la semaine prochaine.

Parmi les autres mesures annoncées jeudi, mentionnons l'ajout de sept « sas vélo », dont cinq seront aménagés le long du nouveau tracé de l'avenue des Pins et de la rue Roy. C'est toutefois beaucoup moins que les 20 sas par année promis dans la plateforme électorale de Projet Montréal.

Enfin, la Ville de Montréal lancera une consultation sur le Réseau Express Vélo (REV), une promesse électorale de Valérie Plante qui prévoit la création de 140 km de pistes cyclables sécurisées réparties sur 7 axes très achalandés pour la circulation cycliste.

La programmation, telle que présentée jeudi, a été saluée par une flopée d'organismes, dont le Conseil régional en environnement, Vivre en ville et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).