Depuis 10 h 30 jeudi matin, les policiers mènent une perquisition dans deux logements de la 3e Avenue.

« Ils sont assistés d'enquêteurs de la division d'enquête sur les crimes majeurs et également du service d'identité judiciaire de la Sûreté du Québec et de maîtres chiens qui sont sur les lieux. Deux personnes ont été arrêtées. On parle de deux hommes, un homme de 68 ans et un homme de 42 ans, de Val-d'Or », précise Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la SQ.

Comme l'opération est toujours en cours, il est impossible de faire le bilan de la saisie pour le moment.