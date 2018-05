Un texte de Dominique Lévesque

Ces médicaments ont un impact sur l’appétit et le développement de l’enfant, affirment les chercheurs.

« Nous ne savons pas si les avantages des stimulants donnés aux enfants à long terme sont plus importants que les effets négatifs », affirment les chercheurs de UBC Therapeutics Initiative, qui se décrit comme un groupe de recherche et d’information pour les médecins et pharmaciens, dans une lettre rendue publique lundi.

Il y a des preuves que beaucoup d’enfants se voient prescrire ces médicaments parce qu’ils sont les plus jeunes de leur classe et plus immatures. Lettre de UBC Therapeutics Initiative

Les chercheurs citent notamment une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne en 2012, qui s’est intéressée à 937 943 enfants britanno-colombiens âgés de 6 à 12 ans entre 1997 et 2008.

Cette étude a mis en lumière que les garçons et les filles nés entre septembre et décembre avaient, respectivement, 41 % et 77 % plus de chance de se faire prescrire des stimulants pour le TDAH que les enfants nés en janvier.

Cela suggère que les enseignants, les parents et les médecins traitent avec des médicaments, un problème qui est social et non médical. Lettre de UBC Therapeutics Initiative

Les chercheurs de UBC avaient émis des inquiétudes similaires il y a dix ans. Ils ont voulu vérifier si les inquiétudes identifiées et publiées alors avaient mené à une baisse du nombre de prescriptions pour le TDAH. Or, leurs conclusions montrent qu'il n’y a pas eu de baisse, mais plutôt une hausse du nombre d’enfants médicamentés, affirment-ils.

Une majorité de médicaments sont prescrits pour aider les enfants à se concentrer en classe. Alan Cassels, porte-parole, UBC Therapeutics Initiative

Le chercheur Alan Cassels conseille aux parents qui se font dire que leur enfant a des difficultés en classe en raison de symptômes s’apparentant au déficit de l’attention et de l’hyperactivité, de penser à leur faire répéter un niveau scolaire, plutôt que de les médicamenter.