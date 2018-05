Un texte d'Amélie Gosselin

Depuis quelques mois, Marguerite Maillet habite un complexe pour personnes retraitées. Celle qui nourrit depuis longtemps l'imaginaire des enfants a décidé de raconter des histoires aux résidents qui cohabitent avec elle au Faubourg du Mascaret de Moncton.

On devient enfant, on pense à notre enfance et on oublie qu'on est vieux. Germaine Goguen, résidente

Écoutez ici le reportage sur les contes de Marguerite Maillet à l'Heure de pointe Acadie : Le reportage d'Amélie Gosselin : Raconter aux ainés

Marguerite Maillet n'a pas envie de se reposer. « Je ne peux pas rester à ne rien faire, je dois parler aux gens, je dois m'émerveiller et me sentir utile », affirme t-elle.

Plusieurs résidents du Faubourg du Mascaret étaient présents, récemment, lors de l'heure du conte de Marguerite Maillet. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

L'idée de raconter des contes lui est venue lorqu'elle a visité un des pavillons où habitent des personnes ainées qui ont besoin de soins.

J'ai vu une femme que je connais qui a l'Alzheimer. Dans mon temps, on aurait dit qu'elle était retombée en enfance. Je me suis dit que dans l'enfance ce qui nous marque, c'est ce qui nous est raconté et tout le monde a dû entendre Le Petit chaperon rouge. Marguerite Maillet

Des études ont déjà fait état d'une amélioration de l'état de personnes qui souffrent de démence au contact de la musique. Marguerite Maillet croit que le conte peut jouer le même rôle.

Marguerite Maillet devant son auditoire. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Les aînés enchantés et émus

Les résidents qui ont assisté à l'activité sont ravis. Les yeux brillants, Lorraine LeBlanc se souvient avoir raconté elle-même plusieurs fois l'histoire racontée ce jour-là.

Ça fait du bien parce que moi-même, je l'ai racontée à mes enfants plusieurs fois, et je me rappelle que mes parents me l'ont racontée. Lorraine LeBlanc

Une autre résidente se réjouit de la présence de Marguerite Maillet dans le complexe. « Ça fait des années que j'entendais parler de Marguerite Maillet. Maintenant qu'elle habite ici avec nous, elle va nous raconter des histoires », affirme Germaine Goguen.

Le Petit chaperon rouge est le conte qu’a choisi de livrer Marguerite Maillet aux résidents. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Celle qu'on a surnommée Fée Marguerite dit que l'exercice lui procure beaucoup de joie. « J'ai enseigné toute ma vie et tellement aimé parler à des étudiants qui s'émerveillent avec moi. Je pense que c'est une continuation des émotions que j'ai eues comme enseignante toute ma vie ».

Rester utile à l'approche de ses 100 ans

Marguerite Maillet se rappelle que sa mère lui a un jour confié avoir envie de mourir parce qu'elle ne se sentait plus utile.

Que maman me dise souhaiter mourir, ça m'a fait beaucoup méditer sur l'utilité. Comme si quelque chose qui n'est plus utile doit disparaitre. Moi je veux encore être utile. Marguerite Maillet

Susan Edget, conseillère en mode de vie au Faubourg du Mascaret croit qu'il est effectivement souhaitable de profiter des expériences et des forces des résidents.« Ici il y a beaucoup d'échanges entre les résidents. Les gens aiment partager leurs expériences de vie et on encourage ça tous les jours ».

Susan Edgett, conseillère en mode de vie pour l’entreprise Shannex. Photo : Radio-Canada/Amélie Gosselin

Marguerite Maillet a la nette impression que si l'exercice pour elle est positif, il le sera tout autant pour son nouveau public.

Ça va éveiller quelque chose chez ces personnes : plus d'espoir, plus de lumière, au lieu de penser à mourir. Marguerite Maillet

À son âge vénérable, Marguerite Maillet a encore bien des projets en tête.