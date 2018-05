Un texte de Louis Gagné

« Oui, on a un problème d'image [...] et c'est pour ça que je travaille fort actuellement », a déclaré le maire de Québec, jeudi, lors d’une entrevue à l’émission Midi info animée par Michel C. Auger.

Régis Labeaume reconnait que la présence de groupes identitaires associés à l’extrême droite, l’opposition à l’aménagement d’un cimetière musulman et l’attentat à la mosquée, entre autres, ont nui à la réputation de Québec.

Il affirme toutefois que ces controverses ne reflètent pas la réalité. Le maire reproche aux médias d’avoir contribué à projeter une image déformée de sa ville.

Il y a des haut-parleurs qui créent des prismes déformants, mais ça, ça fait partie de l’univers médiatique, on ne peut rien faire. Mais si vous allez voir le citoyen de Québec, il est très accueillant. Régis Labeaume, maire de Québec

Régis Labeaume a vanté les mérites de l’immigration mercredi lors d’une allocution prononcée devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le maire de Québec Régis Labeaume au micro de Michel C. Auger Photo : Radio-Canada/Photos : Myriam Lemay-Gosselin / Montage : Jean Plamondon

17 000 postes à combler

Le maire a soutenu que la solution à la pénurie de main-d’œuvre dans la grande région de Québec passait par le recrutement de travailleurs étrangers. Il a rappelé qu’il y avait 17 000 postes à combler dans la région.

« On doit faire un effort supplémentaire et le faire différemment parce que vous savez, les immigrants choisissent les métropoles. Ils ne choisissent pas instinctivement des villes de la grosseur de Québec », a confié le maire à Michel C. Auger.

C'est plus compliqué pour nous à Québec [même si] on a un taux de rétention de 94 %, ce qui est excellent. Régis Labeaume

Bien qu’il ait une préférence pour les immigrants francophones, la langue étant le premier facteur d’intégration selon lui, Régis Labeaume dit avoir « du travail pour tout le monde », incluant les personnes qui n’auraient pas terminé leurs études secondaires.

« On est [même] prêts à les former […] Honnêtement, c’est notre prospérité qui est en jeu. On n'a pas le choix », a-t-il insisté.