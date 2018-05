Un texte de Jean-François Deschênes

D'entrée de jeu, la préfète assure que le projet respecte le budget et l’échéancier.

Mme Lavoie rappelle que la MRC reçoit des revenus de la location du palais de justice d’Amqui qui lui appartient et des redevances des éoliennes. Cet argent aidera à payer cette facture.

Il y a d’autres revenus et la taxation n’a pas été dans les solutions retenues. Chantale Lavoie, préfète, MRC de La Matapédia

La nouvelle salle du conseil de la MRC Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Elle souligne aussi que la MRC n’aura plus à payer une location de quelques dizaines de milliers de dollars par an.

Nouvelle réception de la MRC Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Pas d'augmentation de taxes

Les citoyens sont nombreux à se demander si cette construction se conclura par une augmentation de taxes. La préfète, Chantale Lavoie, rassure.

Elle rappelle que la MRC n’a pas le pouvoir d’imposer une taxe aux résidents de la région. Lorsqu’il y a des frais, ils sont imposés aux municipalités sous forme de quote-part.

« La MRC n’a aucun pouvoir de taxation donc s’il y a une augmentation, c’est les municipalités qui vont décider de le faire. On a des revenus qui entrent qui fait qu’on va pouvoir assumer cette différence-là. Au niveau des municipalités, ce n’est pas une quote-part supplémentaire en tout cas, ce n’est pas ce qui est prévu ».

Le maire d’Amqui, Pierre D’Amours, préfère attendre la fin du projet avant de se résoudre à une réponse au sujet d’une éventuelle augmentation de taxes. Cependant, il ne croit pas que ce projet influencera la quote-part de façon importante.

Du côté du maire d’Albertville, Martin Landry, il assure que cette construction ne se concrétisera pas par une augmentation de taxes pour ses citoyens.

La MRC a emménagé au premier étage de l'école Sainte-Ursule en 1982 et elle s'est déplacée au cinquième étage en 1994. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

La présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrançois, rassure aussi les contribuables. Il n’est pas question d’augmenter les taxes scolaires pour compenser les locaux vides.

La mécanique qui dicte la valeur des taxes est imposée par le gouvernement et ne tient pas compte de la location des locaux.

Un troisième déménagement

La secrétaire administrative de la MRC, Danielle Ouellet, vit son troisième déménagement en 38 ans de carrière.

Pour elle, il s'agit d'une amélioration qui va être bénéfique pour les employés, mais aussi pour les citoyens. « On empile, on empile, on empile. On n’a plus d’espace pour les nouveaux employés et pour l’emplacement aussi. On est au cinquième étage aussi à travers les étudiants aussi, dit-elle en ajoutant que c'est intéressant d’être dans des nouveaux locaux. Pas juste parce que c’est du neuf, parce qu'on va être proche de la clientèle. »

La secrétaire administrative, Danielle Ouellet, en est à son troisième déménagement en 38 ans de carrière pour la MRC. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Porte ouverte cet automne

Les services MRC seront fermés pour le reste de la semaine. La réouverture se fera lundi dans les nouveaux locaux.

Pour ceux qui veulent visiter le nouveau centre administratif, vous devrez attendre cet automne. Une journée porte ouverte sera organisée.

Dans l'ancien bureau de la MRC, ce petit endroit était utilisé pour entreposer des documents. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Un déménagement nécessaire

L’organisation était trop à l’étroit dans les locaux des deux derniers étages de l’école Saint-Ursule. Il fallait trouver une alternative. Si la MRC restait, il était urgent de réaliser des travaux couteux qui auraient été aux frais de l'organisme.

Pour l'aider à déménager, la MRC a demandé l'aide de la Ressourcerie de la Matapédia. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Mme Lavoie rappelle aussi qu’il n’y avait pas de bâtiments vides à Amqui qui répondaient aux besoins de la MRC. Le rénover aurait couté très cher d’autant plus qu’il n’existe aucune subvention pour cette alternative.

Dans le cas d’une nouvelle construction, La MRC a profité d'un programme provincial qui assure le paiement de 65% de la facture.