Un texte de Jonathan Lavoie

1936 – Un premier président américain à Québec

Le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King et le président Franklin D. Roosevelt lors d'une rencontre à Québec en 1936. Photo : La Presse canadienne

Franklin D. Roosevelt arrive à Québec le 31 juillet pour une courte visite d’un jour. C’est la première fois qu’un président américain se rend dans la vieille capitale.

« Les raisons pour lesquelles il vient à Québec ne sont pas claires. Je pense que c’était en partie une visite de courtoisie de la part du président des États-Unis », commente Jonathan Paquin, professeur titulaire au Département de science politique de l'Université Laval.

Le 32e président des États-Unis connaît déjà bien le Canada puisque depuis son enfance, il passe la majorité de ses étés au Nouveau-Brunswick.

Le lieutenant-gouverneur du Québec Ésioff-Léon Patenaude et le président américain Franklin D. Roosevelt à Québec en 1936. Photo : Biliothèque et archives nationales du Québec

À l’occasion de sa visite à Québec, il rencontre le maire de la ville, le premier ministre du Québec, Joseph-Adélard Godbout et celui du Canada, William Lyon Mackenzie King.

Dans son discours, Franklin D. Roosevelt reconnaît l’importance de la ville de Québec et revient sur la bataille des plaines d’Abraham qui, selon lui, a donné lieu à un miracle.

« De ces champs de bataille est né le miracle vivant que nous avons le privilège de voir aujourd’hui, deux grands peuples vivant côte à côte dans la paix et l’amitié, chacun contribuant avec son génie à forger une nation », déclare le président américain.

Et surprise, il termine son discours en français. « Pendant au moins cinq minutes, le président s’exprime en français, ce qu’il est assez intéressant de constater. Il y a quelque chose qui me dit qu’il y a peu de chance que le président Trump s’exprime en français lors de son passage dans Charlevoix », avance le politologue Jonathan Paquin.

Les conférences de 1943 et 1944

Franklin D. Roosevelt, William Lyon Mackenzie King et Winston Churchill entouré de hauts gradés américains et britanniques sur la terrasse de la Citadelle de Québec. Photo : La Presse canadienne/Office national du film du Canada

En 1943 et 1944, Franklin D. Roosevelt est toujours président des États-Unis au moment où la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe et en Asie. Québec sera alors la ville hôte de deux conférences majeures qui influenceront le cours de l’histoire.

En août 1943, le président Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill se réunissent à la Citadelle de Québec pour étudier et revoir les opérations offensives des alliés.

Le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King agit comme hôte de ce sommet anglo-américain. « On est loin du front pacifique et du front européen. On est loin de la guerre, on peut vraiment discuter pendant plusieurs journées à bâtons rompus de cette Deuxième guerre mondiale qui fait rage », relate Jonathan Paquin.

Le président Franklin D. Roosevelt arrive à la Citadelle de Québec où il est attendu par les premiers ministres canadien et britannique, William Lyon Mackenzie et Winston Churchill. Photo : La Presse canadienne

C’est notamment pendant cette conférence que sera planifié secrètement le débarquement de Normandie. Les deux chefs d’État discutent aussi du projet Manhattan, le programme nucléaire américain dont personne ne connaissait l’existence à l’époque, pas même le vice-président des États-Unis.

C’est sans doute la rencontre la plus importante qui a eu lieu à Québec dans toute l’histoire de la fédération canadienne depuis 1867. Jonathan Paquin, professeur titulaire au Département de science politique de l'Université Laval

Roosevelt de retour à Québec

En septembre 1944, le débarquement de Normandie a été un succès, les forces allemandes sont en déroute et la victoire des Alliés apparaît comme une question de temps.

Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill se réunissent une deuxième fois à Québec, cette fois pour discuter principalement de l’après-guerre.

De gauche à droite, le gouverneur général du Canada, Earl of Athlone, le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, le premier ministre britannique, Winston Churchill et le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt à Québec en 1944. Photo : La Presse canadienne

« Déjà l’idée d’une alliance atlantique, ce qui va devenir éventuellement l’OTAN en 1949, est en train de prendre forme. On discute d’une alliance militaire post Deuxième Guerre mondiale », raconte Jonathan Paquin.

Les deux grands alliés s’entendent également sur la répartition des zones d’occupation de l’Allemagne, qui capitulera finalement en mai 1945.

« Ce qui s’est joué à Québec en 1943 et 1944 a été extrêmement important, affirme Jonathan Paquin. Ç’a mené éventuellement à la victoire des Alliés dans un conflit mondial qui a été extrêmement violent. »

Le Sommet irlandais de 1985

Le premier ministre canadien Brian Mulroney accueille le président américain Ronald Reagan à l'aéroport de Québec en mars 1985. Photo : La Presse canadienne/PAUL CHIASSON

Après 1944, il faut attendre plus de 40 ans avant de revoir un président américain à Québec. Encore une fois en 1985, il s’agit d’un sommet bilatéral, mais les protagonistes ont changé.

Récemment élu au poste de premier ministre du Canada, Brian Mulroney invite Ronald Reagan à Québec pour une rencontre. Ce sera l’occasion pour les deux hommes de raffermir les relations canado-américaines, quelque peu malmenées par l’administration précédente de Pierre Elliott Trudeau.

« Reagan sent très rapidement que Mulroney partage ses convictions idéologiques », précise Jonathan Paquin. C’est particulièrement vrai au sujet de l’Union soviétique, que Brian Mulroney et Ronald Reagan considèrent tous deux comme l’empire du mal.

De gauche à droite, le premier ministre canadien Brian Mulroney et son épouse Mila suivis du président Ronald Reagan et de la première dame des États-Unis Nancy Reagan. Photo : La Presse canadienne/BILL GRIMSHAW

Les deux chefs d’État discutent aussi pour la première fois d’un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.

« Ça a véritablement lancé la période exploratoire qui a mené éventuellement en 1989 à la signature de l’Accord de libre-échange et par la suite à l’Accord de libre-échange nord-américain, l’ALÉNA, qui est critiqué et menacé aujourd’hui à cause de l’administration Trump. »

Le Sommet irlandais ne fut toutefois pas un succès sur toute la ligne, Brian Mulroney a notamment échoué à obtenir un consensus sur la question des pluies acides.

Pourquoi le sommet irlandais? La rencontre entre Ronald Reagan et Brian Mulroney a été surnommée le Sommet irlandais pour deux raisons. D’abord parce que les deux hommes sont de descendance irlandaise. Le hasard a aussi fait qu’ils se sont rencontrés le jour de la Saint-Patrick.

Le Sommet des Amériques de 2001

Le premier ministre Jean Chrétien serre la main du président George W. Bush à l'occasion du Sommet des Amériques. Photo : Associated Press/RICK BOWMER

La dernière visite d’un président américain à Québec remonte à 2001, à l’occasion du Sommet des Amériques.

C’est une première rencontre multilatérale d’envergure dans la vieille capitale et aussi la première pour le nouveau président américain, George W. Bush, élu à peine quelques mois plus tôt.

« L’idée, c’est de faire en sorte que tous les états des Amériques, à l’exception de Cuba qui n’était pas invité, ouvrent leur marché au commerce international », rappelle Jonathan Paquin.

Si peu de gens se souviennent de la teneur des discussions, tous se souviennent du chaos dans lequel la ville de Québec a été plongée pendant quelques jours alors que des dizaines de milliers de manifestants ont défilé pour dénoncer la tenue de ce Sommet.

Des manifestants affrontent les policiers au Sommet des Amériques de Québec en 2001. Photo : Associated Press/RICARDO MAZALAN

On a fait face à une espèce de micro guerre civile pendant 24 heures au centre de Québec, c’est davantage ce qui a retenu l’attention que les discussions et d’ailleurs la ZLÉA n’a jamais vu le jour. Jonathan Paquin, professeur titulaire au Département de science politique de l'Université Laval

Tout au long du sommet, le président Bush joue un rôle plutôt effacé bien qu’il soit au centre de l’attention. Le 43e président des États-Unis fait preuve d’humilité et répète à ses homologues qu’il est là pour écouter et pour apprendre.

À l’époque, l’organisation du Sommet des Amériques a coûté 160 millions de dollars, dont 60 millions consacrés à la sécurité.

Le budget alloué au Sommet du G7 à La Malbaie dépasse aujourd’hui les 600 millions de dollars.

Donald Trump à La Malbaie pour le G7

Le président américain Donald Trump Photo : Reuters/Kevin Lamarque

Le 45e président des États-Unis est attendu à La Malbaie les 8 et 9 juin pour le Sommet du G7.

Rompant avec la tradition adoptée par une majorité de ces prédécesseurs récents, Donald Trump aura attendu plus de 16 mois avant de poser le pied en sol canadien.