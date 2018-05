« Well inc. est un projet que nous avions à coeur. Qu'on a encore à coeur. Nous sommes, d'abord et avant tout, des gens de Sherbrooke. Nous aimons notre ville et nous voulons contribuer à son développement », a indiqué Denis Custeau au micro de Par ici l'info.

Pour lui, il ne fait aucun doute que Well inc. sera relancé. « Ça va refonctionner. Peut-être pas dans la même formule que celle que nous avions proposée qui était de gré à gré avec une entente avec la Ville. Il y a une volonté municipale que ce pôle se développe. À voir si on en fera partie, il faut voir quelles seront les conditions rattachées à la nouvelle proposition que la Ville lancera incessamment. Rien n'est exclu. »

M. Custeau veut attendre de voir ce que les élus vont proposer avant d'affirmer hors de tout doute que son équipe se lancera dans le projet. « La Ville va revenir avec sa vision, ce qu'elle entrevoit de voir réaliser sur le site. À ce moment, on verra si ça correspond à des critères et des conditions gagnantes pour que les conditions se réalisent. »

On est d'abord de Sherbrooke et on a des développeurs à Sherbrooke. [...] Si de façon plus formelle, la Ville va en appel de propositions, on verra si nous poserons notre candidature et nous verrons également si un consortium se forme et de qui il se compose. Denis Custeau, fondateur du Groupe Custeau

M. Custeau affirme que son entreprise pourrait faire équipe, une fois de plus, avec le Fonds immobilier de la FTQ et SherWeb. « C'est prématuré d'en parler. Il n'y a rien qui garantit que nous serons de la partie. Pour le moment, le consortium est dissous. »

L’entreprise sherbrookoise fait maintenant partie d’un nouveau consortium qui construira un important pôle commercial le long de l’autoroute 30 sur la rive sud de Montréal : un projet de 55 millions de dollars..