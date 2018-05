« Toute personne qui, dans des lieux publics, porte un vêtement qui lui cache le visage est passible d'amende », indique le texte qui a été adopté par 75 voix contre 30.

Le projet de loi, porté par le gouvernement de centre-droit, avait aussi les faveurs des deux premières forces politiques au Parlement : les sociaux-démocrates et le Parti populaire danois (populiste, anti-immigration).

À partir du 1er août, date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation, toute infraction à l'interdiction sera sanctionnée d'une amende de 1000 couronnes danoises (200 $ CAN).

Si les infractions sont répétées, l'amende pourra s'élever à 10 000 couronnes (2000 $ CAN).

Amnesty International a fustigé la loi, dont l'adoption n'a pas dans l'immédiat suscité de tollé.

Si certaines restrictions spécifiques au port du voile intégral peuvent être légitimes pour des raisons de sécurité publique, cette interdiction n'est ni nécessaire ni proportionnée et viole les droits à la liberté d'expression et de religion. Amnesty International

L'interdiction vise également d'autres accessoires qui dissimulent le visage, comme les cagoules ou les fausses barbes.

Aucune statistique officielle sur le nombre de femmes portant le niqab ou la burqa au Danemark n'est disponible.

« Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup [...]. Mais si c'est le cas, vous devez être puni d'une amende », avait déclaré en février le ministre de la Justice Søren Pape Poulsen à des journalistes, selon l'agence de presse Ritzau.

Selon les défenseurs de cette nouvelle loi, le voile est un outil idéologique d'oppression des femmes dans certaines cultures.

Certains utilisent le voile pour promouvoir une idéologie qui, s'ils réussissent, signifie que beaucoup d'autres perdent leurs droits à la liberté. C'est un équilibre. Martin Henriksen, porte-parole du Parti populaire danois

Installée au Danemark avec son mari depuis six ans, la Pakistanaise Ayesha Haleem a toujours porté le niqab.

Interrogée par le quotidien DR, cette mère de famille raconte que « beaucoup croient que les hommes nous forcent à porter le niqab ou la burqa ».

« C'est complètement faux, si c'était le cas, je ne le porterais pas quand je ne suis pas avec mon mari », ajoute-t-elle. « C'est ma vie et j'en fais ce que je veux, tant qu'elle ne nuit pas à autrui. »

« Pour moi, le Danemark c'était la liberté. Les femmes pouvaient faire ce qu'elles voulaient », déplore-t-elle, n'excluant pas de quitter le pays plutôt que d'abandonner le port du niqab.

Le port du voile intégral islamique est interdit ou limité dans plusieurs pays européens.

Pays de l'UE qui ont légiféré sur le port du voile intégral

-Allemagne : le port du voile intégral est interdit depuis 2017 dans certains contextes, notamment pour les fonctionnaires qui doivent avoir le visage totalement découvert dans le cadre de leurs fonctions. La loi oblige également les personnes dont le visage est dissimulé à se découvrir en cas de vérification d'identité.

-Autriche : l'interdiction du voile islamique intégral dans les lieux publics est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Les infractions sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros.

-Belgique : le voile intégral est banni en public depuis 2011. Les contrevenants sont passibles d'une condamnation allant jusqu'à 7 jours de prison et/ou d'une amende. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette interdiction en juillet 2017.

-Bulgarie : le Parlement a adopté en septembre 2016 une loi interdisant le port du voile intégral en public, sauf pour raisons de santé ou professionnelles.

-Danemark : le Parlement a adopté jeudi une loi bannissant le port de la burqa ou du niqab dans l'espace public, qui entrera en vigueur le 1er août. Toute infraction sera sanctionnée d'une amende de 1000 couronnes danoises (200 $ CAN) qui pourra être portée à 10 000 couronnes (2000 $ CAN) en cas de récidive.

-France : premier pays européen à interdire le voile intégral dans l'espace public, avec une loi « interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public » promulguée en octobre 2010 et appliquée depuis avril 2011. Validée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2014, elle prévoit en cas d'infraction jusqu'à 150 euros ( 225 $ CAN) d'amende.

-Italie : une loi de 1975 interdit de sortir le visage couvert, mais les tribunaux ont systématiquement retoqué les arrêtés municipaux se prévalant de cette loi pour interdire le voile intégral, au motif que le voile résultait plus d'une tradition que d'une volonté de dissimuler son identité. Deux régions tenues par la Ligue (extrême droite), la Lombardie et la Vénétie ont interdit voile intégral et burqa dans les hôpitaux et les bâtiments publics.

-Pays-Bas : les députés ont voté en novembre 2016 un projet de loi interdisant le voile intégral dans certains lieux publics (écoles, hôpitaux, transports en commun) sous peine d'amende allant jusqu'à 405 euros (610 $ CAN).

-Royaume-Uni : le ministère de l'Éducation a publié en 2007 des directives permettant aux directeurs d'établissements scolaires d'interdire le niqab. Dans le service de santé public, la décision est à la discrétion des hôpitaux.

-Suède : les établissements scolaires peuvent depuis 2006 interdire le voile s'il nuit à la communication entre élève et enseignant, s'il est dangereux (dans un laboratoire, un cours de sport) ou s'il contrevient aux règles d'hygiène. Partout ailleurs, il est autorisé.