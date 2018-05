Un texte de Julie Tremblay

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, affirme que cette règle n'est pas bien respectée par les fumeurs qui fréquentent les établissements de santé. C'est pourquoi de nouvelles mesures ont été adoptées.

« On continue à améliorer l'affichage [...] et pour favoriser une adoption plus complète, on aura des billets de courtoisie qui seront distribués par des agents de sécurité au cours de l'été. Ce sont des billets de courtoisie, pas des billets de contravention », précise-t-il.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Sylvain Leduc, considère que la règle du neuf mètres sans fumée pourrait être mieux respectée. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Au Bas-Saint-Laurent, la proportion de fumeurs a diminué de 3 % entre 2008 et 2015, pour s'établir à 17,8 %, soit en deçà de la moyenne provinciale. Le Dr Leduc affirme cependant qu'il souhaite bonifier les services offerts aux fumeurs qui souhaitent changer leurs habitudes.

On ne fait pas juste l'afficher davantage, on va améliorer nos services de cessation aussi. C'est l'un de nos objectifs cette année. Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Des messages d'avertissement directement sur les cigarettes?

Par ailleurs, le Dr Leduc accueille favorablement l'intention de la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, qui étudie actuellement la possibilité d'obliger les cigarettiers à imprimer des messages d'avertissement directement sur les cigarettes, en plus de ceux qui se retrouvent déjà sur les paquets.

Une signalisation a également été installée sur les trottoirs qui bordent l'entrée de l'hôpital de Rimouski. Photo : Radio-Canada/Julie Tremblay

Il ajoute que la réglementation entourant le tabac autour des établissements de santé pourrait être encore plus sévère et même aller jusqu'à l'interdiction, comme c'est le cas actuellement dans les écoles.

Dr Leduc précise cependant qu'« avant de réussir à adopter ce genre de modifications importantes, il y a des changements graduels à apporter », notamment en ce qui a trait à l'aide offerte aux fumeurs.