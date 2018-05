« C'est un mauvais jour pour le commerce. L'Union européenne ne peut pas rester sans réagir. Ce qu'ils [les États-Unis] peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose », a affirmé M. Juncker, lors d'une conférence à Bruxelles.

« Les États-Unis ne nous laissent pas d'autres choix que de porter ce conflit devant l'OMC et d'imposer des droits de douane supplémentaires à un nombre de produits en provenance des USA », a expliqué M. Juncker, cité dans un communiqué.

Cette procédure devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui peut durer des années, devrait être lancée le vendredi 1er juin, précise le communiqué de la Commission.

De son côté, le gouvernement mexicain a déjà annoncé des représailles commerciales contre États-Unis.

« Le Mexique imposera des mesures équivalentes sur divers produits, dont certains aciers, des fruits et des fromages, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Économie, et celles-ci seront en vigueur tant que le gouvernement américain n'éliminera pas les taxes imposées ».

« Le Mexique déplore profondément et condamne la décision des États-Unis d'imposer ces taxes », indique le ministère dans son communiqué, soulignant que le Mexique était le principal acheteur d'aluminium américain et le second acheteur d'acier américain.

Le ministre des Affaires étrangères mexicain Luis Videgaray a ajouté sur Twitter que le « Mexique condamnait catégoriquement les mesures protectionnistes » des États-Unis

