La valeur de la peinture qui représente le lac du parc Algonquin était estimée à environ 175 000 $, avant qu’un client anonyme ne l’achète à la vente aux enchères de la galerie des beaux-arts Heffel.

La détentrice de la peinture, Glenna Gardiner d’Edmonton, peine à croire au prix de vente.

C’est comme un conte de fées d’avoir une peinture célèbre, finalement vendue à un prix aussi exorbitant, après avoir été couverte de poussière dans mon sous-sol. Glenna Gardiner, détentrice de la peinture

Mme Gardiner indique qu'elle n'a jamais gagné une telle somme et ne pense pas obtenir un tel montant à nouveau.

La tableau, resté accroché pendant des années dans la maison familiale, mesure 17.78 cm sur 22.86 cm. C’est un cadeau offert à Jack, le père de Glenna par un pasteur en 1937 à Toronto. Il a avisé sa fille de l'authenticité du tableau peint par Tom Thomson, mais elle n’y avait jamais cru.

Une découverte rare

Le vice-président de la maison de vente aux enchères, Robert Heffel, qualifie la peinture de « très rare », à cause de la mort prématurée en 1917 de l’artiste Tom Thomson à l’âge de 39 ans.

Robert Heffel, vice-président de la maison de vente aux enchères de beaux-arts Heffel. Photo : Radio-Canada/Adrian Cheung

Selon M. Heffel, la maison de vente aux enchères s’est rapidement rendu compte que la peinture était authentique et l'a qualifiée de précurseur de la toile du lac dans le parc Algonquin, actuellement au Musée des beaux-arts du Canada.

« Nous avons fait tester la peinture et on y a trouvé des pigments blancs qui se retrouvent exclusivement dans les oeuvres de Tom Thomson et du Groupe des sept jusqu’en 1920 », renchérit-il.