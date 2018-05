Un texte d'Alain Labelle



Les restes fossilisés du petit reptile Megachirella wachtleri, une bête à quatre pattes de la taille d’un doigt possédant un corps recouvert d'écailles et un long museau, ont été mis au jour en 2003.

Mais ce n’est que récemment que des examens approfondis ont révélé certaines caractéristiques particulières qui étaient restées cachées lors des premières analyses.

Restes fossilisés de Megachirella wachtleri Photo : Musée de Trento

Le paléontologue Tiago Simões et ses collègues de l’Université de l’Alberta à Edmonton estiment que ce spécimen est le plus ancien ancêtre connu de l’ordre des squamates, le groupe de reptiles qui comprend les lézards et les serpents.

Quand j'ai vu le fossile pour la première fois, j'ai réalisé que certaines de ses caractéristiques pouvaient le rapprocher des premiers lézards. Tiago Simoes

Un travail d'enquête

L’équipe canadienne a passé le fossile dans un scanner très haute définition capable de fournir une image à 360 degrés pour débusquer un petit os de la mâchoire inférieure de l'animal que les squamates sont les seuls à posséder.

Megachirella wachtleri aurait vécu dans une forêt côtière subtropicale. Photo : Davide Bonadonna

De l'iguane au gecko en passant par le scinque, ils descendent tous d'un animal qui ressemble à Megachirella wachtleri, le plus vieux lézard fossilisé que nous connaissons aujourd'hui. Tiago Simoes

Il serait ainsi l'ancêtre direct d'environ 10 000 espèces actuelles qui habitent la planète depuis plus de 240 millions d'années.

Un arbre évolutif revu

Ces travaux jettent aussi un nouvel éclairage sur les espèces qui ont survécu à l'extinction dévastatrice du Permien-Trias, il y a quelque 252 millions d'années. En effet, selon cette étude, Megachirella wachtleri aurait vécu avant cette extinction massive qui a emporté plus de 90 % des espèces océaniques et 75 % de celles qui vivaient sur la terre ferme.

Jusqu'à présent, les restes des plus anciens lézards retrouvés dataient d'il y a environ 170 millions d'années, pendant la période jurassique. C'est seulement 70 millions d'années après que les premiers dinosaures connus eurent commencé à fouler la surface terrestre.

Cette extinction aurait pu ouvrir la voie à la diversification des lignées préexistantes de reptiles qui avaient survécu à l'extinction. Tiago Simoes

Le paléontologue Tiago Simões Photo : Université de l'Alberta à Edmonton

Un trou évolutif comblé

Les preuves génétiques et l’analyse d’autres fossiles de reptiles laissaient à penser que les lézards étaient apparus beaucoup plus tôt, mais la présente découverte comble ce vide dans l’évolution des lézards, qui constituent aujourd'hui un groupe très diversifié et important sur le plan écologique.

Leur évolution précoce demeurait cependant mystérieuse.

C'est génial de voir des lézards, plutôt que des dinosaures ou des mammifères, attirer l'attention pour une fois! Tiago Simoes

Ironiquement, le terme « dinosaure » signifie « terrible lézard », mais M. Simoes explique que les lézards et les dinosaures ne sont pas du tout étroitement liés sur le plan évolutif.

Ils sont dans des branches opposées de l'arbre génétique reptilien.

Les dinosaures sont dans la branche qui comprend les oiseaux et les crocodiles, tandis que les lézards, les serpents et les sphénodons – des animaux ressemblant aux lézards – sont sur une branche complètement différente.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Nature.