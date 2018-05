Un texte de Colin Côté-Paulette

Les oeuvres ont été prêtées par le Musée Andy Warhol de Pittsburgh à l'établissement ontarien dans le cadre de l'exposition qui s'inspire du premier quartier de Windsor, le quartier Sandwich.

Après une exposition sur son histoire l'an dernier, les responsables de la galerie voulaient aborder la thématique sous un autre angle cette année.

« J'ai considéré le thème de Sandwich en référence à l'économie puis à l'idée de commerce vis-à-vis du sandwich », explique la conservatrice d'art contemporain de la Galerie d'art de Windsor, Jaclyn Meloche.

L'entrée de l'exposition Andy Warhol : Printed Food Matter Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Les oeuvres de Warhol choisies par la conservatrice font toutes références à la nourriture, mais ne sont toutefois pas les plus connues du grand public.

« Ce sont des oeuvres des années 1970 et 1980 [...], qui ont été réalisées un peu plus tard dans sa carrière et le musée ne se fait pas souvent demander ces oeuvres alors ils étaient vraiment contents », précise Mme Meloche.

Il faut dire que les galeries ou musées qui veulent emprunter les célèbres représentations de boîtes de soupes Campbell au Musée Warhol doivent s'inscrire sur une liste d'attente de trois ans, selon la conservatrice.

Ce sont des oeuvres qu'on ne connait pas nécessairement comme celles de la soupe Campbell [...], mais c'est excitant pour une conservatrice de travailler avec des oeuvres moins connues. Jaclyn Meloche, conservatrice de la Galerie d'art de Windsor

Cinq des 27 oeuvres présentées dans le cadre de l'exposition Andy Warhol : Printed Food Matter. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

« Cette exposition nous montre qu'Andy Warhol avait un intérêt pour la nourriture dès le début de sa carrière et jusqu'à sa mort », analyse le conservateur en chef du Musée Andy Warhol, Jose Diaz.

Parmi la sélection de tableaux présentés, certains avaient été commandés par des entreprises à l'époque et d'autres ont été réalisées par pur intérêt personnel par l'artiste, soutient le conservateur.

C'est un assemblage de son oeuvre qui n'a pas été fait depuis longtemps. Je pense que c'est important que les gens de Windsor voient ça. Jose Diaz, conservateur au Musée Andy Warhol

Représentation d'une canette de Coke faite par Andy Warhol. Photo : Radio-Canada/Colin Côté-Paulette

Le film muet en noir et blanc Eat, réalisé par Andy Warhol, est aussi présenté dans le cadre de l'exposition.

Le travail de sept artistes canadiens et d'un autre Américain de la région y est aussi inclus.

« C'est vraiment pour comprendre comment Andy Warhol influence encore les artistes contemporains aujourd'hui, dans un contexte canadien », soutient Mme Meloche.

L'exposition est ouverte au public à partir de vendredi à 19 h et se poursuivra jusqu'au 30 septembre.