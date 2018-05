Un texte de Jean-François Deschênes

Une des deux occupantes a été blessée gravement et a été transportée dans un hôpital de Québec pour traiter des brûlures aux mains, au ventre et aux pieds, selon la Sûreté du Québec. On ne craint pas pour sa vie. L'autre résidente a aussi été conduite à l'hôpital, pour traiter un choc nerveux.

De l'avis de Collin Murray, les deux membres de sa famille n'auraient pas survécu sans l'intervention des deux passants. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Un membre de la famille, Collin Murray, était présent mercredi soir.

Il ne tarit pas d'éloges envers les deux passants, qui n'ont pas hésité à entrer dans la maison et sauver les deux occupantes. Il retient ses larmes en racontant le fil des événements. « Quand les p’tits gars sont arrivés, ils ont vu ma belle-mère avec sa marchette dans la cuisine, puis ils l’ont aidé à sortir. Puis il y avait ma belle-sœur qui était en haut. Ils sont allés chercher ma belle-sœur puis l’ont sortie. Elle a eu des brûlures sur supposément 27 % du corps, elle est transférée à Québec. Ma belle-mère est saine et sauve. »

Si ça n’avait pas été de ces deux p’tits gars-là, on les perdait toutes les deux. Ça a été deux sauveteurs qui sont très appréciés de la famille. Collin Muyrray, membre de la famille des sinistrées

Les occupantes de la résidence ont été sauvées par deux passants. Photo : Radio-Canada/Jean-Francois Deschenes

Le chef de division du Service des incendies de Matane, David Lavoie, est intervenu vers 1h20. Il croit lui aussi que les deux passants ont sauvé la vie de la mère et sa fille. « Je n’ose même pas penser comment ça aurait pu se terminer si ces gens-là n’étaient pas entrés à l’intérieur pour les faire sortir. »

La SQ indique que rien, pour l'instant, n'indique que l'incendie est de nature criminelle. L’enquête se poursuit pour déterminer l'origine des flammes.