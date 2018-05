Près de 3000 enfants devraient ainsi être touchés.

Les employés avaient voté à 91 % en faveur du déclenchement d'une grève générale le 17 mai dernier.

En plus des éducatrices, des cuisinières, des préposés à l'entretien et des adjointes à l'administration font notamment partie du personnel qui sera en débrayage.

En déclenchant cette grève, le syndicat veut accélérer les négociations de la convention collective, échue depuis trois ans.

Mais il se plaint de la mauvaise volonté de l'Association patronale nationale des CPE (APNCPE), qui représente leurs directions, et qui, selon le syndicat, veut imposer des reculs majeurs aux travailleuses.

En novembre dernier, l’APNCPE n'avait pas entériné l'entente intervenue à l’échelle provinciale entre le ministère de la Famille, les associations d’employeurs et les 11 000 travailleuses et travailleurs des CPE membres de la Fédération de la santé et des services sociaux–CSN.

Le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN a déjà participé à trois journées de grève depuis l'automne, une en octobre dernier et deux en avril.