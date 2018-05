Un texte de Émile Duchesne

En entrevue à Bonjour la Côte, la conseillère en soins infirmiers, Véronique Lanoue, a expliqué que le ministère de la Santé n'offrait pas d'activité de sensibilisation sur la cigarette électronique pour les intervenants. Or, les jeunes du secondaire consomment de plus en plus ce type de produit.

On a eu une demande dans les derniers mois parce qu'il y avait eu une observation d'augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique. Véronique Lanoue, conseillère en soins infirmiers

Véronique Lanoue et l'infirmière clinicienne de l'école Jean-du-Nord, Julie Beaudry, ont conçu une activité avec des jeunes de l'école afin de les sensibiliser aux dangers de la cigarette électronique.

Selon Julie Beaudry, la consommation de cigarettes électroniques par les jeunes du secondaire est un élément nouveau que les intervenants n'ont pas pleinement anticipé.

Je pense qu’on ne l’a pas vu venir. Mais, on l’a observé et les jeunes nous en ont parlé aussi, qu’ils avaient connaissance que plusieurs jeunes fumaient la cigarette électronique. Julie Beaudry, infirmière clinicienne de l'école Jean-du-Nord

Julie Beaudry estime que les jeunes ne sont pas au fait des dangers de la cigarette électronique.

On pense que les jeunes ne sont pas conscients qu’il peut y avoir des dangers quand même de consommer la cigarette électronique. C’est plus comme une mode, un jeu. Julie Beaudry, infirmière clinicienne de l'école Jean-du-Nord

L'activité de sensibilisation a permis d'atteindre une centaine de jeunes de l'école Jean-du-Nord.