Les tarifs en question ont été imposés en mars, mais ont rapidement été suspendus dans le cas de certains pays par le président Trump, afin de permettre des négociations.

L'administration Trump a en fait suspendu une première fois leur application le huit mars, jusqu'au premier mai, puis prolongé le délai jusqu'au 31 mai.

De nombreux médias, dont le Wall Street Journal, le Washington Post et l’agence Reuters, soutiennent jeudi, sur la foi de sources au sein de l’administration, que les tarifs entreront bel et bien en vigueur cette fois.

Dans une entrevue accordée au quotidien français Le Figaro, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, s’est borné à dire que la décision sera annoncée jeudi avant minuit, « soit avant l’ouverture des marchés, soit après la clôture, car, de toute évidence, elle peut avoir un effet sur les marchés ».

L’imposition de ces tarifs entraînerait des mesures de rétorsion de la part des pays visés. L’Union européenne et le Canada ont clairement annoncé leurs intentions à ce sujet.

L’administration Trump a déjà indiqué qu’elle liait la suspension des tarifs annoncés à la conclusion d’un nouvel accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Les discussions à ce sujet se poursuivent toujours, mais la perspective qu’un accord soit conclu d’ici peu s’éloigne de plus en plus.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a plaidé mercredi que le Canada répliquera si les États-Unis imposent leurs tarifs sur les importations d'acier et de l'aluminium aux États-Unis.