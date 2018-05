Mary Fawcett indique qu’elle circulait sur la Transcanadienne, mercredi après-midi, en direction de la Nouvelle-Écosse, lorsque l’accident s’est produit.

Soudainement, près d’Aulac, non loin de la frontière des deux provinces, une voiture blanche s’est glissée entre sa camionnette et un camion-remorque, explique-t-elle. Elle a entendu le bruit de la collision et vu dans son rétroviseur que la voiture blanche était très endommagée et immobilisée au milieu de la route.

Le chauffeur du camion-remorque et Mme Fawcett se sont immédiatement arrêtés. Elle dit avoir alors appelé le service d’urgence 911 de peur que le conducteur de la voiture blanche soit gravement blessé.

Mary Fawcett affirme qu'un homme victime d'un accident de la route s'est enfui en volant sa camionnette. Photo : Gracieuseté

Mais, raconte-t-elle, l’homme est sorti de la voiture en courant, en gesticulant et en criant : « Que diable s’est-il passé? »

L’homme a couru jusqu’à sa camionnette, il est monté à bord et s’est enfui.

Mary Fawcett affirme qu’à ce moment elle avait envie de pleurer. Son portefeuille et ses médicaments étaient restés dans la camionnette.

Elle ajoute qu’aider les autres est un automatisme pour bien des résidents des Maritimes.

L’homme conduisant sa camionnette s’est arrêté à la demande des policiers, peu après la sortie du chemin Walker, mais il a rapidement repris la fuite, selon la Gendarmerie royale du Canada.

La camionnette a été retrouvée un peu plus tard en Nouvelle-Écosse et l’homme au volant a été arrêté, affirme le sergent Paul Gagné.

La Transcanadienne a été complètement fermée pendant environ une demi-heure après l’accident.

Les enquêteurs tentent de rassembler les pièces du casse-tête pour comprendre ce qui s’est passé, dit M. Gagné. Ils se demandent notamment pourquoi l’homme s’est enfui.

Des accusations pourraient être portées dans cette affaire, ajoute-t-il.

Mary Fawcett, pour sa part, a exprimé le souhait de pouvoir récupérer son portefeuille et ses médicaments le plus rapidement possible.

Avec des informations de Tori Weldon, de CBC