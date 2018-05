Un porte-parole de la Ville d'Halifax confirme qu'Arthur Maddox n'occupe plus son emploi. Il n'a pas voulu préciser s'il avait été congédié, parce que les politiques de la municipalité sur la vie privée l'en empêchent.

Arthur Maddox, est la personne qui a été jugée responsable de la plupart des actes discriminatoires qui ont fait l'objet d'une enquête de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Il avait été congédié en 2000, mais avait pu reprendre son emploi après avoir déposé un grief.

Un mécanicien identifié par les initiales Y. Z.avait porté plainte pour discrimination raciale sur son lieu de travail.

Injures racistes et messages intimidants

Le plaignant disait avoir été ciblé parce qu’il est marié à une Afro-Néo-Écossaise possédant le statut d’Autochtone, et à cause de son association avec des collègues de travail autochtones ou afro-néo-écossais. Il affirmait avoir subi à répétition des injures à caractère racial et des messages intimidants. Ses outils de travail avaient été endommagés, on l’avait délibérément frôlé avec un autobus et on lui avait lancé un écrou de roue d’autobus.

La Commission a conclu, dans son jugement rendu public mardi, que le harcèlement et la discrimination dont Y. Z. et certains de ses collègues ont été victimes témoignent d’un « environnement de travail toxique » à Halifax Transit.

Le directeur général de la Ville d'Halifax, Jacques Dubé, a présenté ses excuses au plaignant au nom de la municipalité dès le dépôt du rapport. Il s'est dit résolu à défendre un milieu de travail sans harcèlement, où les travailleurs sont traités avec respect et dignité. Il a également évoqué des mesures disciplinaires.

La Ville d'Halifax a présenté ses excuses au plaignant mardi. Photo : Radio-Canada/Robert Short

La Commission siégera lundi prochain pour discuter de mesures réparatrices envers le plaignant. La cause pourrait coûter à la Ville d'Halifax près d'un million de dollars en compensation.

Une enquête publique réclamée

Un organisme qui milite pour l'égalité en emploi en Nouvelle-Écosse réclame maintenant une enquête publique indépendante sur l'historique de la Ville d'Halifax en tant qu'employeur.

Judy Haiven d'Equity Watch affirme que le nombre de plaintes provenant d'employés est préoccupant. Elle cite le cas d'une pompière noire, Liane Tessier, qui avait également déposé une plainte pour racisme, et de deux employés de bureau qui ont fait des allégations de harcèlement.

Mme Haiven doute toutefois que la municipalité puisse mener une enquête exhaustive. « Nous estimons que la province doit s'en occuper, ou encore une instance supérieure qui irait au fond des choses, en ce qui concerne l'intimidation et le harcèlement à la Municipalité régionale d'Halifax. »